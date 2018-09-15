CANLI YAYIN: Tottenham Liverpool maçı canlı izle! S Sports canlı yayın…

Geçen sezon Manchester City’nin gölgesinde kalan fakat yeni sezona şampiyonluk iddiası ile başlayan iki takım, Liverpool Tottenham Premier Lig’de karşı karşıya geliyor. Liverpool Tottenham karşısında Wijnaldum’un attığı golle 1-0 öne geçti. Sezona 4’te 4 yaparak flaş bir başlangıç yapan Liverpool bu istikrarını Tottenham karşısında da sürdürmek istiyor. Dev maçı seyretmek isteyen futbol severler aşağıda yer alan bağlantıyı kullanarak Tottenham Liverpool canlı yayınına ulaşabilir.

TOTENHAM LİVERPOOL CANLI İZLE

TOTTENHAM LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek olan Tottenham Liverpool maçı Türkiye saati ilk 14:30'de başladı ve S Sport kanalında canlı yayınlanıyor.

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.