SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu
CANLI: Real Sociedad Barcelona maçı canlı izle! La Liga maçı canlı yayın…
İspanya La Liga

CANLI: Real Sociedad Barcelona maçı canlı izle! La Liga maçı canlı yayın…

Real Sociedad Barcelona maçı hangi kanalda? Futbol severler Real Sociedad Barcelona maçı canlı yayınına haberimizin içerisinde yer alan bağlantı ile izleyebilirsiniz. İşte, Real Sociedad Barcelona maçı detaylar...

15 Eylül 2018 16:51

Geçen sezon La Liga’da fırtına gibi esen Barcelona bu sezonda yaptığı 3’te 3 ile adından söz ettiriyor. Bu haftaki rakibi ise Real Sociedad ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Şampiyonlar Ligi öncesinde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Barcelona Real Sociedad karşısında neler yapacak merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Real Sociedad Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Sociedad Barcelona maçını detayları ve canlı yayını haberimizin içerisinde yer alıyor.

REAL SOCİEDAD BARCELONA CANLI İZLE

REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

La Lig’nın 4. haftasında Real Sociedad Barcelona karşı karşıya geliyor. Real Sociedad Barcelona maçı 15 Eylül 17:15’te oynanacak maç Bein Sports 3’ten canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 17:11 | 15 Eylül 2018
canlı izle canlı yayın Hangi kanalda Real Sociedad Barcelona
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor