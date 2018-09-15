CANLI: Real Sociedad Barcelona maçı canlı izle! La Liga maçı canlı yayın…

Geçen sezon La Liga’da fırtına gibi esen Barcelona bu sezonda yaptığı 3’te 3 ile adından söz ettiriyor. Bu haftaki rakibi ise Real Sociedad ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Şampiyonlar Ligi öncesinde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Barcelona Real Sociedad karşısında neler yapacak merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Real Sociedad Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Sociedad Barcelona maçını detayları ve canlı yayını haberimizin içerisinde yer alıyor.

REAL SOCİEDAD BARCELONA CANLI İZLE

REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

La Lig’nın 4. haftasında Real Sociedad Barcelona karşı karşıya geliyor. Real Sociedad Barcelona maçı 15 Eylül 17:15’te oynanacak maç Bein Sports 3’ten canlı yayınlanacak.