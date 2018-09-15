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MAÇ SONUCU | Göztepe 2-0 Kayserispor
Kayserispor

MAÇ SONUCU | Göztepe 2-0 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u ağırlayan Göztepe, taraftarı önünde 2-0'lık galibiyeti elde etti ve rahat bir nefes aldı. Yasin Öztekin oynadığı futbolla takımın galibiyete ulaşmasında önemli rol oynadı.

15 Eylül 2018 20:00

Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Kayserispor’u konuk eden Göztepe, taraftarı önünde 2-0 kazanarak kötü sonuçların ardından rahat bir nefes almış oldu.

Ligde oynadığı 4 maçın 3’ünü kaybeden Göztepe, 18. dakikada Yasin Öztekin’in golüyle 1-0 öne geçerken 20. dakikada Alpaslan Öztürk skoru 2-0 yaptı. Bu golde asisti yapan isim ilk golü atan Yasin Öztekin oldu.

İlk yarı bu skorla sona ererken Kayserispor’un etkisiz futbolcu farkın erimesini sağlamadı. İkinci yarıda iki takımdan da gol sesi çıkmayınca Göztepe sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Kayserispor ligdeki ilk yenilgisini alırken 8 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 6’ya yükseltti.

Göztepe gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor’a konuk olurken Kayserispor sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak.

Stat: Bornova

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk (Dk. 66 Tayfur Bingöl), Borges, Yasin Öztekin (Dk. 89 Yalçın Kayan), Castro, Jerome (Dk. 80 Cikalleshi)

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık (Dk. 46 Levent Gülen), Sapunaru, Atila Turan, Deniz Türüç (Dk. 69 Gyan), Mensah, Rotman, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 78 Varela), Chery, Umut Bulut

Goller: Dk. 18 Yasin Öztekin, Dk. 20 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 86 Mensah, Dk. 89 Rotman (Kayserispor)

Son güncelleme 22:03 | 15 Eylül 2018
göztepe kayserispor
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