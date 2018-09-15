CANLI YAYIN: Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! BJK Malatya canlı skor…

Süper Lig’de 5. hafta heyecanı Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile devam ediyor. Vodafone Park’ta seyircisinin de desteğini alarak Yeni Malatya’yı yenmek isteyen Beşiktaş oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 1 yenilgi aldı. Sezona büyük umutlarla başlayan Yeni Malatyaspor ise güçlü puan almak istiyor. İşte, Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı yayını ve karşılaşmanın merak edilen tüm detayları… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYAPSPOR CANLI

Dakika 1: Beşiktaş taraftarı ilk düdükle birlikte yoğun bir desteğe başladı.

Dakika 11: BİR VURUŞ! Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa Caner ceza alanı dışından gelişine vurdu ancak top yandan auta çıktı.

Dakika 13: Maç oldukça gergin başladı. Şenol Güneş’le Adem Büyük arasındaki gerginlik sonrası hakem, Yeni Malatyasporlu oyuncuyu uyardı.

Dakika 15: TERS VURUŞ! Beşiktaş bir anda gole çok yaklaştı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Quaresma’nın ayak dışıyla yaptığı ortada Mina’nın ters kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

CANLI | Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0 (İlk yarı oynanıyor) Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile devam ediyor. Beşiktaş, milli aradan sonra seyircisinin önüne mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken konuk ekip Malatyaspor ise sürprize imza atmanın peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

Dakika 20: AZ FARKLA! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Quaresma pasını ceza alanı ön çizgisine doğru çıkardı, yerden giden topa Ljajic gelişine plaseyi vurdu. Top az farkla yandan dışarı gitti.

Dakika 23: TEHLİKE! Beşiktaş yine sol kanattan bu kez Lens’le etkili geldi. Hollandalı oyuncunun kale alanına doğru yaptığı ortaya arka direkteki Quaresma sert vurdu ancak top kale çizgisine paralel geçti ve devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Dakika 34: BİR KAFA! Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna kale alanı içinde Gökhan kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

Dakika 41: NEFİS ŞUT! Sağ kanattan ceza alanına giren Quaresma, Ljajic’le yaptığı verkaç sonrası çaprazdan ayağının üstüyle çok sert vurdu, Ertaç üzerine doğru gelen topu güçlükle çeldi.

Dakika 45+3: Beşiktaş Yeni Malatyaspır maçı ilk yarısı 0-0 sona erdi.

DAKİKA 46: Oyuncu Değişikliği Jeremain Lens Ryan Guno Babel

Dakika 52: GOL! Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içinde Sadık’ın arkasında çok iyi yükselen Pepe nefis bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Erkan, Donald, Murat, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib

Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig 5. hafta E.Y. Malatyaspor maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/Fbze9kE2xx — Beşiktaş JK (@Besiktas) 15 Eylül 2018

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı 15 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

LJAJİC İLK KEZ 11’DE

Beşiktaş’ın transfer döneminin sonunda kadrosuna kattığı Adem Ljajic, ilk kez siyah-beyazlı taraftarların önüne çıktı. Sırbistan Milli Takımı oyuncusu, teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesiyle birikte siyah-beyazlı forma altında ilk maçına çıkıyor.

HUTCHINSON KADRODA YOK

Siyah beyazlı ekiple sözleşmesini geç yenileyen ve sezon başı kamp dönemlerinde takımdan uzak kalan Atiba Hutchinson, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da kadroda kendisine yer bulamadı. Altınordu ile oynanan hazırlık 50 dakikada sahada kalan Atiba Hutchinson bugün oynanan karşılaşmanın kadrosunda kendine yer bulamadı.

MAÇI CANLI YAYINLACAK YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

MALATYA 7 PUAN TOPLADI

Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 4 karşılaşmada Göztepe ve Fenerbahçe’den 3 puan alırken, Kayserispor’la berabere kaldı, Atiker Konyaspor’a da mağlup oldu. Oynadığı karşılaşmalarda 7 puanı hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesindeki 2 gole de engel olamadı. Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara katılan Khalid Boutaib, Rahman Buğra Çağıran ve Guilherme Costa Marques’in Beşiktaş karşısında forma giymeleri bekleniyor.