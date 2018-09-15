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CANLI YAYIN: Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! BJK Malatya canlı skor…
Yeni Malatyaspor

CANLI YAYIN: Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! BJK Malatya canlı skor…

Beşiktaş Malatya canlı izle! Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı sonucu; Pepe'nin golü ile siyah beyazlılar 1-0 öne geçti. İşte, BJK Yeni Malatyaspor maçı canlı skoru ve canlı yayını...

15 Eylül 2018 19:06

Süper Lig’de 5. hafta heyecanı Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile devam ediyor. Vodafone Park’ta seyircisinin de desteğini alarak Yeni Malatya’yı yenmek isteyen Beşiktaş oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 1 yenilgi aldı. Sezona büyük umutlarla başlayan Yeni Malatyaspor ise güçlü puan almak istiyor. İşte, Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı yayını ve karşılaşmanın merak edilen tüm detayları… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYAPSPOR CANLI

Dakika 1: Beşiktaş taraftarı ilk düdükle birlikte yoğun bir desteğe başladı.

Dakika 11: BİR VURUŞ! Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa Caner ceza alanı dışından gelişine vurdu ancak top yandan auta çıktı.

Dakika 13: Maç oldukça gergin başladı. Şenol Güneş’le Adem Büyük arasındaki gerginlik sonrası hakem, Yeni Malatyasporlu oyuncuyu uyardı.

Dakika 15: TERS VURUŞ! Beşiktaş bir anda gole çok yaklaştı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Quaresma’nın ayak dışıyla yaptığı ortada Mina’nın ters kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

15 Eylül 2018 CANLI | Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0 (İlk yarı oynanıyor) Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile devam ediyor. Beşiktaş, milli aradan sonra seyircisinin önüne mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken konuk ekip Malatyaspor ise sürprize imza atmanın peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

Dakika 20: AZ FARKLA! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Quaresma pasını ceza alanı ön çizgisine doğru çıkardı, yerden giden topa Ljajic gelişine plaseyi vurdu. Top az farkla yandan dışarı gitti.

Dakika 23: TEHLİKE! Beşiktaş yine sol kanattan bu kez Lens’le etkili geldi. Hollandalı oyuncunun kale alanına doğru yaptığı ortaya arka direkteki Quaresma sert vurdu ancak top kale çizgisine paralel geçti ve devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Dakika 34: BİR KAFA! Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna kale alanı içinde Gökhan kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

Dakika 41: NEFİS ŞUT! Sağ kanattan ceza alanına giren Quaresma, Ljajic’le yaptığı verkaç sonrası çaprazdan ayağının üstüyle çok sert vurdu, Ertaç üzerine doğru gelen topu güçlükle çeldi.

Dakika 45+3: Beşiktaş Yeni Malatyaspır maçı ilk yarısı 0-0 sona erdi.

DAKİKA 46: Oyuncu Değişikliği Jeremain Lens Ryan Guno Babel

Dakika 52: GOL! Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içinde Sadık’ın arkasında çok iyi yükselen Pepe nefis bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Erkan, Donald, Murat, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı 15 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

LJAJİC İLK KEZ 11’DE

Beşiktaş’ın transfer döneminin sonunda kadrosuna kattığı Adem Ljajic, ilk kez siyah-beyazlı taraftarların önüne çıktı. Sırbistan Milli Takımı oyuncusu, teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesiyle birikte siyah-beyazlı forma altında ilk maçına çıkıyor.

HUTCHINSON KADRODA YOK

Siyah beyazlı ekiple sözleşmesini geç yenileyen ve sezon başı kamp dönemlerinde takımdan uzak kalan Atiba Hutchinson, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da kadroda kendisine yer bulamadı. Altınordu ile oynanan hazırlık 50 dakikada sahada kalan Atiba Hutchinson bugün oynanan karşılaşmanın kadrosunda kendine yer bulamadı.

ATİBA HUTCHİNSON – 78

MAÇI CANLI YAYINLACAK YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa
Avustralya beIN Sports Connect Australia
Avusturya DAZN Europe
Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia
Botsvana Fox Sports 1 Africa
Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada
Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Comoros Fox Sports 1 Africa
Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa
Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hırvatistan Sportklub 1 Croatia
Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Eritrea Fox Sports 1 Africa
Ethiyopya Fox Sports 1 Africa
Fransa beIN Sports MAX 6
Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Almanya DAZN Europe
Gana A+ Sport
Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong
Kenya Fox Sports 1 Africa
Lesotho Fox Sports 1 Africa
Liberya Fox Sports 1 Africa
Lihtenştayn DAZN Europe
Lüksemburg DAZN Europe
Makedonya SportKlub 1 Serbia
Madagaskar Fox Sports 1 Africa
Malavi Fox Sports 1 Africa
Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Moritanya A+ Sport
Mauritius Fox Sports 1 Africa
Karadağ SportKlub 1 Serbia
Mozambik Fox Sports 1 Africa
Namibya Fox Sports 1 Africa
Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa
Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Sırbistan SportKlub 1 Serbia
Seyşeller Fox Sports 1 Africa
Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Slovenya SportKlub 5 Slovenia
Güney Afrika Fox Sports 1 Africa
Güney Sudan Fox Sports 1 Africa
Svaziland Fox Sports 1 Africa
İsviçre DAZN Europe
Tanzanya Fox Sports 1 Africa
Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

MALATYA 7 PUAN TOPLADI

Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 4 karşılaşmada Göztepe ve Fenerbahçe’den 3 puan alırken, Kayserispor’la berabere kaldı, Atiker Konyaspor’a da mağlup oldu. Oynadığı karşılaşmalarda 7 puanı hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesindeki 2 gole de engel olamadı. Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara katılan Khalid Boutaib, Rahman Buğra Çağıran ve Guilherme Costa Marques’in Beşiktaş karşısında forma giymeleri bekleniyor.

Son güncelleme 21:22 | 15 Eylül 2018
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