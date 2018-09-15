CANLI YAYIN: Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! BJK Malatya canlı skor…

Süper Lig’de 5. hafta heyecanı Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile devam ediyor. Vodafone Park’ta seyircisinin de desteğini alarak Yeni Malatya’yı yenmek isteyen Beşiktaş oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 1 yenilgi aldı. Sezona büyük umutlarla başlayan Yeni Malatyaspor ise güçlü puan almak istiyor. İşte, Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı yayını ve karşılaşmanın merak edilen tüm detayları… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA CANLI ANLATIM
BEŞİKTAŞ YENİ MALATYAPSPOR CANLI
Dakika 1: Beşiktaş taraftarı ilk düdükle birlikte yoğun bir desteğe başladı.
Dakika 11: BİR VURUŞ! Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa Caner ceza alanı dışından gelişine vurdu ancak top yandan auta çıktı.
Dakika 13: Maç oldukça gergin başladı. Şenol Güneş’le Adem Büyük arasındaki gerginlik sonrası hakem, Yeni Malatyasporlu oyuncuyu uyardı.
Dakika 15: TERS VURUŞ! Beşiktaş bir anda gole çok yaklaştı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Quaresma’nın ayak dışıyla yaptığı ortada Mina’nın ters kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
Dakika 20: AZ FARKLA! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Quaresma pasını ceza alanı ön çizgisine doğru çıkardı, yerden giden topa Ljajic gelişine plaseyi vurdu. Top az farkla yandan dışarı gitti.
Dakika 23: TEHLİKE! Beşiktaş yine sol kanattan bu kez Lens’le etkili geldi. Hollandalı oyuncunun kale alanına doğru yaptığı ortaya arka direkteki Quaresma sert vurdu ancak top kale çizgisine paralel geçti ve devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Dakika 34: BİR KAFA! Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna kale alanı içinde Gökhan kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
Dakika 41: NEFİS ŞUT! Sağ kanattan ceza alanına giren Quaresma, Ljajic’le yaptığı verkaç sonrası çaprazdan ayağının üstüyle çok sert vurdu, Ertaç üzerine doğru gelen topu güçlükle çeldi.
Dakika 45+3: Beşiktaş Yeni Malatyaspır maçı ilk yarısı 0-0 sona erdi.
DAKİKA 46: Oyuncu Değişikliği Jeremain Lens Ryan Guno Babel
Dakika 52: GOL! Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içinde Sadık’ın arkasında çok iyi yükselen Pepe nefis bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0
BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA İLK 11
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Erkan, Donald, Murat, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib
Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig 5. hafta E.Y. Malatyaspor maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/Fbze9kE2xx
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 15 Eylül 2018
BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı 15 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
LJAJİC İLK KEZ 11’DE
Beşiktaş’ın transfer döneminin sonunda kadrosuna kattığı Adem Ljajic, ilk kez siyah-beyazlı taraftarların önüne çıktı. Sırbistan Milli Takımı oyuncusu, teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesiyle birikte siyah-beyazlı forma altında ilk maçına çıkıyor.
HUTCHINSON KADRODA YOK
Siyah beyazlı ekiple sözleşmesini geç yenileyen ve sezon başı kamp dönemlerinde takımdan uzak kalan Atiba Hutchinson, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da kadroda kendisine yer bulamadı. Altınordu ile oynanan hazırlık 50 dakikada sahada kalan Atiba Hutchinson bugün oynanan karşılaşmanın kadrosunda kendine yer bulamadı.
MAÇI CANLI YAYINLACAK YABANCI KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D'Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Maç başladı. pic.twitter.com/7IlmEMZ8Wx
— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 15 Eylül 2018
MALATYA 7 PUAN TOPLADI
Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 4 karşılaşmada Göztepe ve Fenerbahçe’den 3 puan alırken, Kayserispor’la berabere kaldı, Atiker Konyaspor’a da mağlup oldu. Oynadığı karşılaşmalarda 7 puanı hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesindeki 2 gole de engel olamadı. Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara katılan Khalid Boutaib, Rahman Buğra Çağıran ve Guilherme Costa Marques’in Beşiktaş karşısında forma giymeleri bekleniyor.