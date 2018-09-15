SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu
MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-0 Akhisarspor
MKE Ankaragücü

MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-0 Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Akhisarspor'u konuk eden Ankaragücü, El Kabir'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Başkent ekibi bu sezon kendi evinde oynadığı bir maçtan ilk kez 3 puanla ayrıldı

15 Eylül 2018 17:03

Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Akhisarspor’u ağırlayan MKE Ankaragücü, taraftarı önünde 1-0 galip gelmeyi başardı ve bu sezon kendi evinde ilk kez 3 puanla tanıştı.

Ligde geride kalan haftalarda galibiyetle tnaışamayan Akhisarspor, Ankaragücü deplasmanının 12. dakikasında Moestafa El Kabir’in attığı golle 1-0 geriye düştü.

Youness Mokhtar’ın mükemmel asistini golle sonuçlandıran El Kabir takımının ilk yarıyı önde tamamlamasını sağladı. Akhisarspor ikinci yarıda beraberlik golü için bastırsa da net fırsatları yakalayan ekip Ankaragücü oldu.

Ancak her iki takım da ikinci yarıda yakaladığı gol pozisyonlarını sonuçlandıramayınca mücadele Ankaragücü’nün 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 7 yaparken Akhisarspor 2 puanda kaldı. Başkent ekibi gelecek hafta deplasmanda BB Erzurumspor’a konuk olurken Akhisarspor sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Heurtaux (Dk. 67 Yalçın Ayhan), Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, İlhan Parlak, Mokhtar (Dk. 52 Putsila), El Kabir (Dk. 85 Sedat Akçay)

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 59 Onur Ayık), Caner Osmanpaşa, Dany, Kadir Keleş (Dk. 45 Manu), Eray Ataseven, Sissoko, Barbosa (Dk. 46 Josue), Bilal Kısa, Güray Vural, Regattin

Gol: Dk. 12 El Kabir (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 39 Dany, Dk. 82 Josue, Dk. 88 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 40 Djedje, Dk. 90 Bifouma (MKE Ankaragücü)

Son güncelleme 19:47 | 15 Eylül 2018
Akhisarspor ankaragücü
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor