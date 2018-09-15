Beşiktaş’ta tüzük değişti… Genel kurulda Fikret Orman’a rakip çıktı… Hürser Tekinoktay

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü tüzük değişikliği genel kurulu sona erdi. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilen toplantıda kulübün adres değişikliği ve divan kurulunun çalışma şekli konusundaki değişiklikler genel kurul üyeleri tarafından onaylandı. Toplantıda ayrıca, kulüp yönetim kurulu üye sayısının 16’dan 14’e düşmesi yönündeki talep de kabul edildi. Buna göre geçmiş dönemlerde bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyenin görev aldığı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, yeni dönemde bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşacak. Yapılan bu değişiklik, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek. Bu arada, kongrede söz alan üyelerden Hürser Tekinoktay, 2019’da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul için başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman`dan Shinji Kagawa itirafı Japon medya kuruluşu ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Shinji Kagawa transferiyle ilgili itirafta bulundu. İlgili Haberi Oku

Yıllık aidatını üst üste 3 yıl ödememeleri nedeniyle üyelik kaydı kendiliğinden sona eren üyelerin yeniden haklarından yararlanması yönündeki talep de kabul edildi.

Fikret Orman’dan teşekkür

Kongre sonunda konuşan kulüp başkanı Fikret Orman, üyelere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yönetim olarak her şeyi mükemmel yapmadıklarını belirten Orman, “Sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hatalar da yapıyoruz” dedi.

Seçimlerde farklı adayların da olması gerektiğini vurgulayan Orman, “Nezaket ve zerafet içinde, kamuyu aydınlatıcı şekilde çalışmalar yapılırsa memnun olurum. Yarın genel kurulumuz var, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, 2019’daki olağan kongre için şimdiden başkan adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay’a da başarılar diledi.