Beşiktaş’ta Gary Medel şoku! Taraftarlardan büyük tepki…

Beşiktaş’ın Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel, Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11’de başlayan tecrübeli futbolcu, ikinci yarının 57. dakikasında sarı kart gördü.
Karşılaşmanın 74. dakikasında ise kendi yarı sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’dan Boutaib’e kayarak müdahalede bulunan Medel, ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.
Karara Beşiktaşlı futbolcular ve tribündeki taraftarlar büyük tepki gösterirken “Yönetim uyuma, Beşiktaş’a sahip çık” tezahüratı yapıldı.
31 yaşındaki futbolcu gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.