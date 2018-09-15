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Beşiktaş’ta Gary Medel şoku! Taraftarlardan büyük tepki…
Beşiktaş

Beşiktaş’ta Gary Medel şoku! Taraftarlardan büyük tepki…

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Gary Medel şoku yaşanıyor. Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Şilili yıldız, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

15 Eylül 2018 21:45

Beşiktaş’ın Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel, Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11’de başlayan tecrübeli futbolcu, ikinci yarının 57. dakikasında sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 74. dakikasında ise kendi yarı sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’dan Boutaib’e kayarak müdahalede bulunan Medel, ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Karara Beşiktaşlı futbolcular ve tribündeki taraftarlar büyük tepki gösterirken “Yönetim uyuma, Beşiktaş’a sahip çık” tezahüratı yapıldı.

31 yaşındaki futbolcu gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

15 Eylül 2018 MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-1 Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile devam etti. Beşiktaş, milli aradan sonra seyircisinin önüne mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken oldukça zorlandığı maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta Medel 57 ve 74'te gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:17 | 15 Eylül 2018
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