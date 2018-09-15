Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı ilk 11…

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı bu akşam oynanacak. Beşiktaş rakibini taraftarının önünde ile yenerek Avrupa Ligi maçı öncesinde moral bulmak istiyor. Futbolseverlerin merak ettiği Beşiktaş Yeni Malatyasppor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak sorularının yanıtları…

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı 15 Eylül Cumartesi günü saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Erkan, Donald, Murat, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib

BEŞİKTAŞ 5 PUAN KAYBETTİ

Süper Lig'de sezona evinde Akhisarspor galibiyetiyle başlayan ve ikinci haftada geriye düşmesine rağmen Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başaran Beşiktaş, son iki maçta üst üste puan kayıpları yaşadı. Antalyaspor'a Vodafone Park'ta mağlup olarak evinde uzun süreli yenilmezlik unvanını kaybeden siyah-beyazlılar, dördüncü haftada Bursa deplasmanından 1 puanla döndü ve toplamda 5 puan kaybetti. Ligde 5. hafta maçları öncesi yedişer puanı bulunan Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor gol averajıyla yedinci ve sekizinci sırada yer alıyor.

LJAJİC FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş'ın transfer döneminin sonunda kadrosuna kattığı Adem Ljajic, ilk kez siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkmaya hazırlanıyor. Sırbistan Milli Takımı oyuncusu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde siyah-beyazlı forma altında ilk maçına çıkacak.

Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor'umuz 15.09.2018 | 20:00 Halil Umut Meler Vodafone Park#KaplanınMaçıVar pic.twitter.com/pz1Wu4fjGA — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 15 Eylül 2018

MALATYA 7 PUAN TOPLADI

Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 4 karşılaşmada Göztepe ve Fenerbahçe'den 3 puan alırken, Kayserispor'la berabere kaldı, Atiker Konyaspor'a da mağlup oldu. Oynadığı karşılaşmalarda 7 puanı hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesindeki 2 gole de engel olamadı. Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara katılan Khalid Boutaib, Rahman Buğra Çağıran ve Guilherme Costa Marques'in Beşiktaş karşısında forma giymeleri bekleniyor.