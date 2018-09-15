MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-1 Evkur Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig’de heyecan milli aranın ardından kaldığı yerden devam ederken 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti.

Ligde son iki maçta 5 puan kaybeden ve dominant oyununu skora yansıtmakta zorlanan Beşiktaş, kendisi gibi 7 puanı bulunan ve dört maçta 4 gol atıp kalesinde 2 gol gören Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

Şenol Güneş’in öğrencileri puanını 10’a yükseltirken konuk ekip 7 puanda kaldı. Beşiktaş, 52’de Ricardo Quaresma’nın kornerden ortasında iyi yükselen ve iyi vuran Pepe ile 1-0 öne geçti. Pepe bu sezon 5. golüne imza attı ve kariyerinin şimdiden en golcü sezona ulaşmış oldu.

Takımın göz dolduran isimlerinden Gary Medel, 57 ve 74’te gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bırakırken derbi öncesinde takımını eksik bıraktı. 81’de Alvaro Negredo çabasıyla asiste imza attı ve Ryan Babel skoru 2-0’a getirdi. 90’da Guilherme skoru belirleyen golü kaydetti.

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BEŞİKTAŞ – EVKUR YENİ MALATYASPOR

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.00

YAYIN: Bein Sports 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Lens, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Donald, Murat, Adem, Aleksic, Guilherme, Boutaib

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

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