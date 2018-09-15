Bayram Bektaş: ‘Böyle oynarsak her maçı kazanırız’

Spor Toto Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Kayserispor’u 2-0 mağlup eden Göztepe’nin teknik direktörü Bayram Bektaş, “Böyle oynadığımız sürece, içerde dışarda, bizim oyun karakterimiz de oturuyor, bunu yansıttığımız zaman her maçımızı kazanırız.” dedi.

Bektaş, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, zor gol yiyen takım olan Göztepe’yi çok iyi analiz ettiklerini söyledi. Bundan önceki maçlarda pozisyonları sonlandırmada sorun yaşadıklarını bildiren Bektaş, Cameron Jerome ve Sokol Cikalleshi’nin takıma katılmasıyla bu noktada eksikliklerini giderdiklerini ifade etti.

Bektaş, üçüncü bölgede top tutmalarının takımın rahatlamasını ve özgüvenini sağladığını belirterek, Kayserispor karşısında bir çok veride rakiplerine karşı üstünlük sağladıklarını söyledi.

Müsabakada 2-0 öne geçtikten sonra rakiplerini oyun kurgusunun değiştirdiğini kaydeden Bektaş, şöyle konuştu:

“Gol yemeden maçı tamamlamak güzel bir şey. Oyuncularımı kutluyorum, izleyenlerin keyif aldığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Topun oyunda kalma süresi 64 dakikayı buldu. İzleyenlerin oyundan keyif aldığını düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum, inanılmaz bir takım örneği gösterdiler. Böyle oynadığımız sürece, içeride dışarda, bizim oyun karakterimiz de oturuyor, bunu yansıttığımız zaman her maçımızı kazanırız.”

MAÇ SONUCU | Göztepe 2-0 Kayserispor Spor Toto Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u ağırlayan Göztepe, taraftarı önünde 2-0'lık galibiyeti elde etti ve rahat bir nefes aldı. Yasin Öztekin oynadığı futbolla takımın galibiyete ulaşmasında önemli rol oynadı. İlgili Haberi Oku