Azmin zaferi… Felç geçirdikten 3 ay sonra…

Hanifi KILIÇ / SÖZCÜ SKOR Ağabeyinin vefatı sonrasında yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle beyin kanaması geçiren 55 yaşındaki Celal Karaca'nın vücudunun sağ tarafı yüzde 90 oranında felçli kaldı. Doktorların, eğitmenler eşliğinde spor ve egzersizler yapması istenen Karaca, soluğu Şehitkamil Belediyesi Erkek Spor Merkezi'nde aldı. Uzman eğitmenler desteğiyle aralıksız çalışarak sağlığına kavuştu.

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AZMETTİ VE BAŞARDI

Konuyla ilgili konuşan Celal Karaca, “Rahmetli ağabeyimin vefatını büyük bir hüzünle öğrendikten kısa bir süre sonra üzüntüye bağlı olarak beyin kanaması geçirdim. Sağ olsunlar doktorlarımızın ilgi ve çabası ile kritik dönemi atlattım. Ancak maalesef vücudumun sağ bölgesi felçli kaldı” diyerek başarı hikayesini şöyle anlattı:

“Doktorlar, uzman bir eğitmen eşliğinde spor yapmam halinde sağlığıma kavuşma ihtimalim olduğunu ifade ettiler. Sağ olsunlar hocalarımız, benimle özel ilgilendiler. Her geçen gün daha iyi hissettim. Doktorum kontroller esnasında olumlu ilerlemelerden söz edince daha büyük azim ve istekle spor yaptım. 3 aylık bir dönem sonrasında büyük bir mucize gerçekleşti ve sağlığıma çok büyük ölçüde kavuştum.”

Spor yapmanın yaşının olmadığını ve bundan sonrada spor yapmaya devam edeceğini söyleyen Karaca, sağlığına kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

SPORUN FAYDALARI

Spor yapan yetişkinlerin günlük hayatın stresini attıklarını, ruh ve beden sağlığını daha uzun yıllar koruyabildiklerini ifade eden Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezi Eğitmeni Hacı Kömürcü, sporun insan yaşamındaki faydalarını şöyle sıraladı:

“Düzenli olarak spor yapan yetişkinlerin, günlük hayatın stresini çok daha hızlı atıyor, ruh ve beden sağlığını daha uzun yıllar koruyabiliyorlar. Spor; mutluluk, öfkeyi kontrol edebilme, saldırganlığı frenlemeye yardımcı oluyor. Erişkinlerin, dinç ve dinamik görünmelerini sağlıyor. Yaşlılar, dinç yapıları ile toplum içinde sevilen kişiler oluyor.”