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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan Dünya Fair Play Ödülü’ne aday
TFF 1.Lig

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan Dünya Fair Play Ödülü’ne aday

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı Dünya Fair Play Ödülü'ne aday gösterdi.

15 Eylül 2018 14:57

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı, Uluslararası Fair Play Konseyi (CIFP) Üyesi ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı Erdoğan Arıpınar, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “Altınordu Kulübü örnek organizasyonlara ve çalışmalara imza atıyor. Fair Play’e bağlı olarak gençlerle ilgili yapılan çalışmalardan dolayı da bu kararı aldık” dedi.

Arıpınar, bu konunun önümüzdeki hafta Bakü’de yapılacak CIFP toplantısında gündeme geleceğini söyledi. Öte yandan Uluslararası Fair Play Konseyi (CIFP) Başkanı Jeno Kamuti’yi Türkiye’ye davet edeceklerini dile getiren Erdoğan Arıpınar, “Başkan Kamuti’yi Türkiye’ye davet ederek, Altınordu’nun çalışmalarını yerinde izleteceğiz” diye konuştu.

Dünya Fair Play Ödülleri’nin kazananları 2019 yılının ocak ayında belli olacak.

Son güncelleme 14:57 | 15 Eylül 2018
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