SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Antalya’da orman yangını
Ali Koç’tan Ankaragücü’ne jest! ‘Gelin bizim sahamızda oynayın!’
MKE Ankaragücü

Ali Koç’tan Ankaragücü’ne jest! ‘Gelin bizim sahamızda oynayın!’

Geçici olarak kullandıkları Yenikent Stadı'nda çim bakımı yapıldığından maçlarını oynayacak stat bulmakta güçlük çeken Ankaragücü'ne Ali Koç'tan jest geldi.

15 Eylül 2018 14:08

Yeni stadının inşaatı hala devam eden Ankaragücü, geçici olarak oynadığı Yenikent Stadı’nda da çim bakımı yapıldığından statsız kaldı. Sarı lacivertli takım bugün Akhisarspor karşılaşmasını Afyon’da oynayacak. Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında özel açıklamalarda bulundu.

Yılmaz’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Akhisarspor maçını Afyon’da oynayacağız”

Maçlarımızı Ankara’da oynamak isterdik ama planlamalar yanlış yapıldı. Stadın yıkımı ertelenebilir. Osmanlıspor’un maçlarını oynadığı yere baktığında zemin kötü ve orası olmaz. Bursaspor ile görüştük, onlar da saha zemininin bakımda olduğunu ifade ettiler ve orası da olmadı. Bundan dolayı Akhisarspor maçını Afyonkarahisar’da oynayacağız.

“Ali Koç, buyrun bizim sahamız da oynayın dedi”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da, “Buyurun bizim stadımızda maçlarımızı oynayabilirsiniz” dedi. Orası da uzak olduğu için mecburen geri çevirmek zorunda kaldık.

“Akhisarspor maçını kazanmak istiyoruz”

Akhisarspor karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla gidiyoruz. Moral bulmamız lazım. Akhisar da çok iyi takım. Ama biz de Ankaragücü’yüz ve başaracağımıza inanıyorum.

Son güncelleme 14:08 | 15 Eylül 2018
ali koç ankaragücü Fenerbahçe jest
GÜNÜN MAÇLARI
Alanyaspor
Bugün - 20:00
-
Trabzonspor
Bursaspor
21/09/2018 - 20:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor