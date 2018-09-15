Adem Ljajic: ‘Taraftarımızın önünde oynamak büyük keyif’

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın yeni transferi Adem Ljajic, siyah beyazlı formayla ilk maçına Evkur Yeni Malatyaspor karşısında çıktı.

İlk 11’de başladığı maçın 90 dakikasında forma giyen yıldız futbolcu, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Taraftarın önünde çıktığı ilk maçtan keyif aldığını söyleyen Sırp futbolcu, “Benim için duygusal yoğunluğu yüksek bir maçtı. Taraftarımızın önünde oynamak büyük keyif. Sonuçta kazandığımız bir maç. Mutluyum. Takım da genel anlamda iyi bir performans ortaya koydu ve kazanmayı hak ettik.”

Attığı güzel paslar için konuşan yıldız isim, “Benim özelliklerimden biri asist yapmak. Kişisel anlamda iyi bir akşam oldu. Takım da genel olarak iyi bir performans ortaya koydu ve kazanmayı hak ettik” dedi.

Adem Ljacic, “Seni gollerinle mi, asistlerinle mi konuşacağız?” sorusuna da, “Asistlerimle” cevabını verdi.

Adem Ljajic: Benim için gerçekten önemli ve özel bir akşamdı. pic.twitter.com/Un1IdtgJMp — Beşiktaş JK (@Besiktas) 15 Eylül 2018

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