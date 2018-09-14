West Ham United’ın başı Twitter troll’üyle dertte! Kahin mi, casus mu?

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United’ın başı ilginç bir belayla dertte. Twitter’da “@ExWHUemployee” adlı bir hesap, teknik diretör Manuel Pellegrini’nin sahaya çıkaracağı ilk 11’i maçtan saatler öncesinde duyuruyor.

Şilili teknik adamın sinirlerini bozan bu durumu tam 89 kez başaran hesabın arkasında kimin olduğu ise bilinmiyor. İddialara göre, Pellegrini kadroyu futbolculara açıklamadan önce hesap ilk 11’i yayınlıyor.

West Ham United yönetimi sızıntının nereden kaynaklandığını araştırmak için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam hazırlık maçlarından 4 saat önce kadroyu takıma açıklıyordu.

Ancak 50 bin takipçisi olan “@ExWHUemployee” hesabının takipçileri bu bilgiye çoktan ulaşmış oluyordu.

Carabao Cup maçında oynanan Wimbledon karşılaşması hakkında bir paylaşım yapan hesap, “Bu ilk 11 tahmini ile üst üste 89. doğru kadroyu açıklamayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı ve kadro doğrulandı.

Eylül ayının başında oynanan Wolves maçında tahmin edilen ilk 11 ilk kez hatalı çıktı ancak bunun sebebi de son dakika yaşanan bir sakatlıktı.

Hesabın tahminine göre Wolves maçının kadrosunda sol bekte Arthur Masuaka oynayacaktı ancak son dakika sakatlığı nedeniyle Aaron Cresswell forma şansı buldu.

West Ham United, Premier Lig’de oynadığı 4 maçı da kaybetti.