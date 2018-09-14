Türkiye finalde!

Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, yarı finalde Büyük Britanya’yı 66-44 mağlup ederek finale çıktı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre milliler, İtalya’nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Büyük Britanya ile karşılaştı.

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İlk periyodu 19-8 önde tamamlayan milli takım, ikinci çeyrekte farkı açarak soyunma odasına 33-18 üstün girdi. Skor üstünlüğünü koruyan milliler, üçüncü periyodu da 51-32 önde bitirdi. Son çeyrekte de oyunu kontrolü altında tutan Türkiye, Büyük Britanya’yı 66-44 mağlup etti.

Milliler, finalde yarın TSİ 19.00’da İspanya-Almanya maçının galibiyle karşılaşacak.