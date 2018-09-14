Türk futbolunda devrim gibi karar! Sözleşmeler TL’ye dönecek mi?

Türk parasını koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair” yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türk futbolunu da yakından ilgilendiriyor.

Kararnamenin resmi gazetede yayınlanmasının ardından kulüpler, hukuk birimlerine kararname detaylarını inceletmeye başlarken, kararnamede yer alan “yerleşik” ifadesi kafalardaki soru işaretlerini daha da derinleştirdi.

Türk sporcuların döviz kuru üzerinden olan sözleşmelerinin 30 gün içerisinde TL’ye çevrilmesinin zorunlu hale getirilmesinin ardından yabancı sporcularının sözleşmelerinin de nasıl düzenleneceği konusunda büyük bir merak uyandırıyor. Kararname ilk yayınlandığında sadece Türk sporcuları ilgilendireceği konusu gündeme gelse de, kararnamede yer alan “yerleşik” ifadesi yabancı sporcuları da kapsayabileceğinin sinyallerini verdi.

KULÜPLER BİRLİĞİ 26 EYLÜL’DE TOPLANMA KARARI ALDI

Süper Lig’deki tüm ekipleri ilgilendiren kararnamenin açıklanmasının ardından Kulüpler Birliği acil toplantı kararı aldı… Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı veya Maliye Bakanlığı’nın istisna oranlarını açıklamasının ardından netleşecek karar için Kulüpler Birliği de 26 Eylül’de İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirecek. FIFA ve UEFA mevzuatlarının masaya yatırılacağı bu toplantıda yerli ve yabancı oyuncuların oluşabilecek mağduriyetleri de göz önüne alınarak bir karara varılacak. Kulüpler Birliği Başkanları Türk Lirası konusunda hükümete tam destek verecek.

Göksel Gümüşdağ: Türk oyuncularla döviz üzerinden yapılan sözleşmelerin... Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayınlanan 'Dövizle yapılan sözleşmelerin otuz gün içerisinde TL'ye çevrilmesi' kararının destekçisi olduklarını açıkladı ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. İlgili Haberi Oku

DÜZENLEMEYE UYULMAZSA NE OLACAK?

Sporx’te yer alan habere göre; Türk sporcularının döviz kuru üzerinden olan mevcut sözleşmelerini 30 gün içerisinde TL’ye çevirmek ile yükümlü olan kulüpler, bakanlıktan aksi bir karar gelmemesi durumunda yabancı futbolcuların da sözleşmelerini TL’ye çevirmek ya da 50 bin TL cezayı ödemek zorunda kalacak. Yayınlanan kararnamenin çizgileri (spor kulüplerinin kapsayıp kapsamadığı, kapsarsa yabancı futbolcuların sözleşmelerini kapsayıp kapsamadığı) bakanlık tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak olan düzenleme ile kamuoyu ile paylaşılacak.

Kulüpler Birliği ve Ali Koç`tan Türk lirası kuralı açıklaması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmelerin TL'ye çevrilmesinin futbola yansımasıyla ilgili konuştu. Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erol Bedir de ''Kulüpler Birliği olarak beklemedeyiz. Hukukçularımız konuyu araştırıyor. Bu konuda hükümet ve hukukçularımız bize yol gösterecek'' dedi. İlgili Haberi Oku

HUKUKÇULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Hukukçuların bir bölümü, kararnamedeki maddelerin sadece Türk sporcuların sözleşmelerini kapsayacağı yönünde görüş bildirse de bir bölümü ise yabancı futbolcuların “yerleşmiş gerçek kişi” olmadığını savunarak bu kararnamenin yabancı futbolcular için kapsama alanın dışında kalacağını savunuyor.

RUSYA’DA BENZER BİR DURUM VAR

Türkiye’de uygulamaya alınacak olan düzenleme, bir süredir Rusya’da da uygulanıyor. Rus Rublesi’ni döviz karşısında korumak için bir takım düzenlemeler yapan Rusya Devleti, ülkede futbol yerli ve yabancı futbolculara Rus Rublesi üzerinden sözleşme yapıyor. Rus kulüpleri ile ruble üzerinden sözleşme yapan yabancı futbolcular, paralarını tahsil edecekleri gün bankadan Ruble/Döviz kuru üzerinden paralarını çekiyor.

YAYINCI KURULUŞ VE SPONSORLAR

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Türkiye’deki yerli/yabancı sporcular kadar kulüplere sponsor olan ve sözleşmesini döviz kuru üzerinden yapan sponsorları ve Süper Lig’in yayıncısı BeIN’i da yakından ilgilendirebilir. BeIN’in Türk Ticaret Kanunu’na tabii olması ve yayıncı kuruluş ile yapılan sözleşmede döviz kurunun 3.26’dan sabitlenerek sözleşmenin yapılması farklı durumları da ortaya çıkaracak.