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Trabzonspor’da ikinci kaptan Sosa oldu!
Trabzonspor

Trabzonspor’da ikinci kaptan Sosa oldu!

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'dan alınan ikinci kaptanlığın Sosa'ya verildiği açıklandı.

14 Eylül 2018 17:00

Burak Yılmaz’dan kaptanlığını alan Trabzonspor yönetimi, ikinci kaptanlık görevine Arjantinli futbolcu Jose Sosa’yı getirdi.

İŞTE TRABZONSPOR’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Takımımızda ikinci kaptanlık görevi Sosa'ya verildi

A Takımımızda ikinci kaptanlık görevi Jose Ernesto Sosa'ya verildi.

Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın önerisi ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla yabancı uyruklu futbolcularımızla daha sağlıklı bir diyaloğun pekişmesi amacıyla birinci kaptanımız Onur Recep Kıvrak'ın ardından ikinci kaptan olarak Jose Ernesto Sosa görevlendirildi.

11 Eylül 2018 Burak`ın kaptanlığı alındı! Flaş açıklama... Trabzonspor, alacakları ödenmediği için TFF'ye başvuran Burak Yılmaz'ın kaptanlığını yönetim kurulu kararıyla geri aldı. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 17:00 | 14 Eylül 2018
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