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Stadyum içinde ‘köstebek’ avı! Şaşkına çeviren görüntü…
Şampiyonlar Ligi

Stadyum içinde ‘köstebek’ avı! Şaşkına çeviren görüntü…

Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk'in sahasında 'köstebek' sorunu ortaya çıktı. Ancak bu 'köstebek' casus anlamında değil...

14 Eylül 2018 09:46

SKOR DIŞ HABERLER / Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk’in maçlarını oynadığı Metalist Stadı’nın zeminindeki çukurlar, kulüp çalışanlarını şaşkına çevirdi.

Şampiyonlar Ligi’nde Hoffenheim ile oynayacakları maç öncesinde zeminde yaşanan bu sorunun kaynağının köstebekler olduğu anlaşıldı.

Korner bayrağına yakın bir yerde açılan 3 tane çukur, görevliler tarafından anında kapatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada zeminin eskisinden daha iyi olduğu belirtildi.

Sahayı bu hale getiren köstebekler hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Ukrayna’nın Donetsk şehrinde Rus yanlısı ayrılıkçı gruplarla yaşanan çatışmalar nedeniyle Shakhtar takımı maçlaırnı Kharkiv’de oynamak zorunda.

İlginç bir tesadüf de Shakhtar Donetsk tarihinin madencilik endüstrisiyle olan bağları nedeniyle kulübün lakabının “köstebekler” olması…

Son güncelleme 11:47 | 14 Eylül 2018
Shakhtar Donetsk
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