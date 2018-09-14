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Son dakika… Süper Lig ekipleri 28 kişilik kadroları belirledi! Fenerbahçe’de sürpriz…
Galatasaray

Son dakika… Süper Lig ekipleri 28 kişilik kadroları belirledi! Fenerbahçe’de sürpriz…

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve tüm Süper Lig kulüpleri TFF'ye A takım oyuncu listelerini gönderdi. Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Carlos Kameni ve Berke Özer yer almadı ancak Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer, 21 yaş altında oldukları için TFF talimatları gereği maçlarda forma giyebilecek.

14 Eylül 2018 12:45

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin 2018-2019 sezonunda yer alacak futbolcu kadrolarını açıkladı.

Fenerbahçe’nin listesinde Altınordu’dan transfer edilen 18 yaşındaki kaleci Berke Özer, Hollanda ekibi NEC Nijmegen’den kadroya katılan 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan ve Carlos Kameni yer almadı.

Beşiktaş’ta geleceği tartışma konusu olan Alvaro Negredo listede ismi olan futbolcular arasında bulundu. Öte yandan Galatasaray’ın takımda düşünmediği Tarık Çamdal da kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’de kadroya yazılmayan genç oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer, 21 yaş altında oldukları için TFF talimatları gereği maçlarda forma giyebilecek.

İşte 4 büyüklerin TFF’ye bildirdiği kadrolar;

Son güncelleme 13:18 | 14 Eylül 2018
beşiktaş Fenerbahçe galatasaray
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