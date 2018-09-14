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Son dakika! Tahkim Kurulu’ndan Belhanda ve Hasan Şaş kararı…
Galatasaray

Son dakika! Tahkim Kurulu’ndan Belhanda ve Hasan Şaş kararı…

Son dakika... Tahkim Kurulu, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın 3 maçlık hak mahrumiyeti cezasını 2'ye indirirken, Belhanda'nın 3 maçlık cezasını onadı.

14 Eylül 2018 14:58

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş’ın 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi, Belhanda’nın 3 maçlık cezasını ise onadı…

İşte Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklama:

TFF Tahkim Kurulu 14 Eylül 2018 günlü (47) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/276 – K.2018/260

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş ve Futbolcu Younes Belhanda ile ilgili PFDK’nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/42 K.2018-2019/69 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş’ın FDT’nin 41/1-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500,00 TL para cezasının; 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve13.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,

 Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin Futbolcusu Younes Belhanda’nın rakip takım furbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. Maddelesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasındasübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

13 Eylül 2018 Tahkim Kurulu`ndan flaş Emre Belözoğlu kararı! TFF Tahkim Kurulu, Emre Belözoğlu'na verilen üç maçlık cezaya Medipol Bşaakşehir'in yaptığı itirazı reddetti ve cezayı iki maça indirdiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 15:05 | 14 Eylül 2018
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