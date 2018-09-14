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Son dakika… Galatasaray’dan transfer yasağı açıklaması
Basketbol Süper Ligi

Son dakika… Galatasaray’dan transfer yasağı açıklaması

Galatasaray Kulübü'nün basketboldaki transfer yasağı kaldırıldı. Sarı kırmızılı ekip resmi siteden konuyla ilgili açıklama yaptı.

14 Eylül 2018 12:22

Galatasaray Kulübü, FIBA tarafından basketbol şubesine verilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili resmi siteden şu açıklama yapıldı;

“2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarından bu yana sporcu ve menajerlerine borçlu bulunduğumuz dosyalar neticesinde FIBA tarafından basketbol şubemize getirilen transfer yasakları, bu hafta içinde yapılan ödemeler ve FIBA ile yapılan anlaşma çerçevesinde kaldırılmıştır.

Şubemize başarılı bir sezon diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü”

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Son güncelleme 12:26 | 14 Eylül 2018
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