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Beşiktaş

Seda Akgül’den Loris Karius’a: ‘Parasını veririm, öperim’

Kanal D'de yayınlanan 4 Kadın Zamanı adlı programda Seda Akgül, Beşiktaş'ın kalecisi Karius'u örnek verdi ve "Şimdi öpücük atmak istesem Karius buraya gelse, veririm 3 bin 750 lira öperim. Gel kardeş derim, parasıyla değil mi derim?" dedi. Hande Ataizi, "Konuk alalım?" yanıtını verdi

14 Eylül 2018 12:15

Kanal D’de yayınlanan 4 Kadın Zamanı programında Seda Akgül, Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Loris Karius hakkında ilginç sözler sarfetti.

Benim canım birine öpücük atmak istese şimdi. Beşiktaş’ın kalecisi gelse veririm 3 bin 750 lira, gel kardeş derim, öperim. Parasıyla değil mi derim ya. Öpücük dediğin nedir?” ifadelerini kullandı.

Programın sunucularından Hande Ataizi, “Ay inanmıyorum Seda” tepkisini verince “Öpücük atamaz mıyım kaleciye uzaktan?” diyen Seda Akgül, “Eve alalım o zaman, çaya gelsin” şeklinde konuştu.

Siyah beyazlıların Liverpool’dan transfer ettiği başarılı kalecisi programda ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’a benzetildi.

Son güncelleme 12:15 | 14 Eylül 2018
beşiktaş Loris Karius Seda Akgül
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