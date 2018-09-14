Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS’de sürpriz ilk 11…

Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın saati değişti. Galatasaray, Süper Lig'de bugün oynayacağı Kasımpaşa ile bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 18'e 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Merak edilen Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları haberimizde.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın açılışında bugün yani 14 Eylül’de oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçının başlama saati 21.00’e alındı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saatinin 20.00’den 21.00’e alındığı duyuruldu.

29. KEZ MÜCADELE EDECEKLER

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de Paşa rakibini mağlup etti. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 2-0 kazanırken, Kasımpaşa da evinde 2-1 galip geldi.

GEÇEN SEZON 5 KEZ KARŞILAŞTILAR

İki takım geçtiğimiz sezon da ligin 5. haftasında yine Galatasaray'ın sahasında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Karşılaşmanın gollerini ise transfer döneminde Galatasaray’la yolları ayrılan Bafetimbi Gomis kaydetmişti.

GALATASARAY KASIMPAŞA İLK 11

GALATASARAY: Galatasaray XI: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre, Sinan, Rodrigues, Eren

SAKAT: Yok

CEZALI: Belhanda

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 600 TL, 2. Kategori 500 TL, 3. Kategori 400 TL, 4. Kategori 400 TL, 5. Kategori 350 TL, 6. Kategori 275 TL, 7. Kategori 200 TL, 8. Kategori 150 TL, 9. Kategori 120 TL, 10. Kategori 90 TL, 11. Kategori 80 TL, Misafir Tribünü 80 TL

KASIMPAŞA: Ramazan- Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, İlhan, Eduok, Trezeguet, Diagne

SAKAT: Koita, Khalili

CEZALI: Yok

BELHANDA CEZALI

Galatasaray’da Trabzonspor maçında direkt kırmızı kart gören Belhanda 3 maç ceza aldığı için Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı tamamen geçen Serdar Aziz’in ise Ahmet Çalık’ın yerine 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Galatasaray`ın Avrupa`daki sponsoru Türk Hava Yolları oldu! Türk Hava Yolları, Galatasaray'ın 2018-2019 sezonundaki Avrupa kupaları maçlarına forma sponsoru oldu. Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, önümüzdeki sezon da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek. İlgili Haberi Oku

20 GÜNDE 4 MAÇ

Galatasaray Eylül ayının sonuna kadar 3 Süper Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılı takım öncelikle 14 Eylül Cuma günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Cimbom daha sonra sırasıyla 18 Eylül’de Lokomotiv Moskova ile Türk Telekom Stadı’nda 23 Eylül’de Akhisarspor ile yine deplasmanda bu maçtan 5 gün sonra da Türk Telekom Stadı’nda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Maç saati yaklaşıyor Kasımpaşamız birazdan Türk Telekom Stadyumu’nda olacak#HaydiPaşapic.twitter.com/VNQsvZN9Ue — KASIMPAŞA (@kasimpasa) 14 Eylül 2018

TELEKOM’DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 7 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 5 kez yenerken, lacivert-beyazlılar 2 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 25 kez filelerle buluştu, Galatasaray 14, Kasımpaşa 11 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.