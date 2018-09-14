Mehmet Demirkol: ‘Gitmek istemiyorsa Negredo’yu satmam’

BeİN Manşet’te gündemi değerlendiren yorumcu Mehmet Demirkol, siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Alvaro Negredo hakkında açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan İspanyol golcünün gönderilmemesi gerektiğini savunan Demirkol, “Ben olsam, kendisi gitmek istemiyorsa Negredo’yu satmam” ifadelerini kullandı.

İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları;

“Niye gidilmesine onay verilmiş? Oyuncu mu gitmek istiyor? Peki kim oynayacak? Yok yani forvet… Negredo’da bir potansiyel var. 1 senedir alamadığın bir potansiyel. Yine bir numaralı adayın. Geri kalanarın bir kere tribünle ilişkisi zayıf. Ljajic transferi sonrası bu oyuncuları bir kez daha değerlendirmek lazım çünkü uyumu etki edecektir”

“BEKLENTİYİ ÇOK TUTMAMAK LAZIM”

“Ljajic’in üzerinde büyük bir yük var. Büyük bir beklenti var sanki. İtalya’dan gelen Boşnak asıllı Sırp oyuncu Türkiye için idealdir, Türkiye ile bağlantısı da var. Ailesinin bir kımı burada ama beklentiyi de çok tutmamak lazım. Negredo’nun değerini de şimdi anlayabiliriz”

“SAĞLAM ÇOCUK DİYEMİYORSUN”

“Cyle Larin fizik olarak sağlam ama Türkiye Ligi’ne hazır değil. Bence golcülüğü var ama fizik olarak durduğu gibi sahada durmuyor. Savunma ile mücadelesinde sağlam çocuk diyemiyorsun. MLS ile seviye çok farklı. Orada değişik bir oyun var. Avrupa ile kıyaslanamaz. Direkt uyum sağlamak kolay değil. Negrede gitmek istemiyorsa satmam”

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