MAÇ ÖZETİ: Galatasaray Kasımpaşa özet! GS Kasımpaşa maçı 4-1!

Süper Lig’de 5. haftanın açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa’yı 4-1 yenmeyi başardı. Ligde 4 maçta 4 galibiyet almayı başaran Kasımpaşa 5. haftada Galatasaray’a yenilerek liderlik koltuğunu bıraktı. İlk yarıda gol pozisyonun yok denecek kadar az olduğu maçın ikinci yarısında yağmurla birlikte goller de ardı ardına geldi. Maçta gol perdesi 55. dakikada Eren Derdiyok ile açıldı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Eren Derdiyok ön direkte topu kontrol etti ve ayağının ucuyla topu ağlara gönderdi! Gol, VAR tarafından faul şüphesiyle incelendi ancak Bülent Yıldırım orta noktayı gösterdi. Golün hemen 3 dakika sonrasında Galatasaray ikinci golü de buldu! 2 dakika önce 1-0 öne geçen Galatasaray, bu kez Ndiaye’nin pasında topla buluşan Rodrigues’in şutu ve devamında gelen golüyle skoru 2-0’a getirdi. 65. dakikada Galatasaray farkı açtı! Emre Akbaba’nın pasında topla buluşan Rodrigues, sol çaprazdan mükemmel bir şut gönderdi ve harika bir golle skoru 3-0’a getirdi. 76. dakikada Kasımpaşa Mbaye Diagne penaltıda topun başına geçti ve soğukkanlılıkla topu ağlara yollayarak durumu 3-1’e getirmeyi başardı. Kasımpaşa’nın golünde 1 dakika sonra Galatasaray rakibinin umutlarını yıktı. Galatasaray, Sinan Gümüş ile köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içinde Serdar Aziz yükseldi ve kafayı vurdu, top ağlarla buluştu. Galatasaray, golü yedikten bir dakika sonra attı. Maçın geri kalanında başka gol gelmeyince Galatasaray Kasımpaşa’yı 4-1 yenmeyi başardı. İşte, Galatasaray Kasımpaşa özeti ve golleri… Yayıncı kuruluş özeti yüklediği andan itibaren izleyebilirsiniz…

GALATASARAY KASIMPAŞA ÖZETİ İZLE

GALATASARAY MAÇINDA ORTALIK KARIŞTI

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarısı golsüz beraberlikle ve centilmence sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ortam bir anda gerildi. Mücadelenin 53. dakikasında Emre Akbaba, sol kanatta topla buluştu. Savunmasına yardım eden İlhan Depe, Emre Akbaba'yı sert bir faulle durdurdu. Emre Akbaba'nın aldığı darbe sonrası yerde kıvrandığını gören Galatasaray futbolcuları, bir anda İlhan Depe'nin üzerine yürüdü.

Garry Rodrigues ve Badou Ndiaye, İlhan Depe'ye yaptığı faul nedeniyle tepki gösterdiler. Daha sonra diğer Galatasaray futbolcuları da olay yerine geldi. Kasımpaşa futbolcularının da olaya karışması ile gerilim bir anda tırmandı. Galatasaray kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera da olay yerine gelerek Kasımpaşa futbolcularını sakinleştirdi.

İLK 11’İN SÜRPRİZ İSMİ: OZAN KABAK

Galatasaray formasıyla ilk kez Süper Lig maçına 11’de başlayan 2000 doğumlu Ozan Kabak geceye damga vurdu. Gösterdiği performansla göz dolduran genç oyuncu sarı kırmızılı takımda askeri ücretle oynuyor. Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynadığı maça 11’de başlayan ve oldukça etkili performans gösteren genç savunmacı Ozan Kabak, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Sarı kırmızılı takımın alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon profesyonel sözleşme imzalayan Ozan Kabak, aylık 1600 TL + sigorta ve A takım primi (asgari ücret) kazanıyor. Silivrispor’da futbola başlayan Ozan, henüz 11 yaşındayken katıldığı Galatasaray akademisine Silivri’den gidip geliyordu. Daha sonra babasının tayininin Tekirdağ’a çıkması nedeniyle Florya’ya daha uzak bir mesafeden gitmeye başlayan Ozan, İstanbul’da Fen Lisesi kazandıktan sonra Galatasaray altyapı tesislerinde kalmaya başladı.

Galatasaray-Kasımpaşa maçının en fazla uzaklaştırma yapan (11), şut engelleyen (2) ve pas arası yapan (3) ismi Ozan Kabak oldu. Ozan Kabak maç sonu: Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Çocukluğumdan beri bu anı bekliyordum. Gece yatarken ‘Top ayağıma gelince ne yapacağım' diye düşünüyordum. O yüzden maça ısınmam zor olmadı. Elimden geleni yaptım, ama hepsi bu değil. Üzerine koymaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM OZAN KABAK’I DEĞERLENDİRDİ

Fatih Terim, Galatasaray forması ile ilk resmi maçına çıkan Ozan Kabak'ın performansı ile ilgili “Bugün Serdar Aziz ile birlikte savunmanın en iyisiydi. Yıllardır oynayan bir savunma oyuncusu gibi performans gösterdi. Daha da gelişecektir. Gelişmeye açık bir oyuncu. En az galibiyet kadar mutluyum” dedi. Ozan Kabak'ı tercih etme nedenini de anlatan Fatih Terim “Maç öncesi bazı soru işaretleri olmuştur. Ahmet, Ozan ve Serdar var. Donk'u da çekebilirdim ama Fernando'yu da dinlendirmek istedim. Genç oyuncuları böyle maçlarda kazanırsınız. Türkiye Ligi'nin en önemli maçlarından bir tanesinde değerlendirmeye alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`den Ozan Kabak yorumu Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında sarı-kırmızılı formayı resmi olarak ilk kez giyen Ozan Kabak, teknik direktör Fatih Terim'in de takdirini kazandı. Fatih Terim, maç sonrası Ozan Kabak'ın performansını yorumladı. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY KASIMPAŞA İLK 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre, Sinan, Rodrigues, Eren

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne