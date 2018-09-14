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Leicester City’nin hocası Puel’den Çağlar Söyüncü’ye müjdeli haber
İngiltere Premier Lig

Leicester City’nin hocası Puel’den Çağlar Söyüncü’ye müjdeli haber

Leicester City Menajeri Claude Puel, yarın oynanacak Bournemouth mücadelesi öncesinde yaptığı açıklamada milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün forma giymeye hazır olduğunu söyledi.

14 Eylül 2018 12:20

Leicester City Menajeri Claude Puel, yarın Premier Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacakları Bournemouth maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Puel, UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Takım’ın oynadığı Rusya ve İsveç maçlarında tam süre alan Çağlar’ın durumundan da söz etti. Çağlar’ın hazır durumda olduğunu belirten Fransız teknik adam, ancak oyuncular arasında rekabet olduğunu vurguladı.

İyi bir kadroya sahip olmanın önemine değinen Puel, “Takım içi rekabet de önemli. Çağlar’ın çalışmalarından ve son oynadığı milli maçlardan memnunum. Çağlar fit ve hazır durumda. Bunu da oynadığı zaman göreceğiz” dedi.

22 yaşındaki defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, yaz transfer döneminde 21 milyon Euro bedelle Alman ekibi Freiburg’dan Leicester City’e transfer olmuştu. Genç yetenek, Premier Lig’de 4 hafta geride kalırken takımıyla henüz forma şansı bulamadı.

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Son güncelleme 12:20 | 14 Eylül 2018
Çağlar Söyüncü claude puel Leicester City
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