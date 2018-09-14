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Kylian Mbappe için yıllar sonra gelen itiraf!
Dünyadan Futbol

Kylian Mbappe için yıllar sonra gelen itiraf!

Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan ve PSG'de ortaya koyduğu performans ile parmak ısıttıran Kylian Mbappe için ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

14 Eylül 2018 16:51

Chelsea’nin eski gözlemcisi Serge Daniel Boga, 2013 yılında Mbappe’nin Chelsea ile anlaşmaya yakın olduğunu ancak oyuncunun annesinin ikinci kez Londra’ya denenmek için gelmeyi reddetmesi üzerine transferin gerçekleşmediğini belirtti.

ANNESİ KARŞI ÇIKTI

Boga, 19 yaşındaki futbolcu hakkında konuşurken ”13 yaşındayken denemeye çağırdık. Topla harika işler yapıyordu ama topsuz oyununu pek beğenmemiştik. Defansif anlamda iyi değildi. Biz de ikinci denemeye çağırdık. Annesi ise benim oğlum ikinci kez gelmez, onu tekrar geri getirebilmeniz için 5 sene sonra 50 milyon euro vermeniz gerekiyor dedi. Şimdi ise Mbappe, 19 yaşında 50 milyon euronun çok üzerinde.” sözlerini kullandı.

Son güncelleme 16:51 | 14 Eylül 2018
chelsea Mbappe
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