Jose Sosa, Ünal Karaman’la formuna kavuşuyor…

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da, sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Arjantinli oyuncu Jose Sosa, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın yine kilit isimlerinden biri olacak. Galatasaray maçında ortaya koyduğu performansla eski günlerini hatırlatan Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz sezonda maç başına 64.3 kez topla buluşurken, bu sezon ise ilk dört haftada 90.3’lük ortalama yakaladı.

Ailesi yanında

Trabzonspor’a geldiği ilk sezonda şehre uyum sağlamakta zorluk yaşayan Sosa, beklentilerin altında bir performans sergileyerek hayal kırıklığı yaşatmıştı. Bordo-mavili takıma geldiği ilk günlerde otelde kalan oyuncu sezonun büyük bir bölümünde ailesinden uzak kalırken, oyuncunun eşi Carolina ve kızları ise zamanlarının büyük bir kısmını yurt dışında geçiriyordu. Daha sonra Trabzon’da bir ev tutan Sosa, eşi ve küçük kızlarıyla birlikte daha çok zaman geçirmeye başladı.

Beşiktaş’ta oynadığı dönemde İstanbul’da 2016 yılının Ocak ayında dünyaya gelen ikiz kızlarını Trabzon’da özel bir ana sınıfına yerleştiren ailenin Trabzon’da sürekli bir arada olmaları ise oyuncunun performansını olumlu yönde etkiledi. Eşi ve kızlarıyla daha çok vakit geçiren Sosa, bunun moralini yaşarken, eşi Carolina Alurraldde ise ilk başlarda alışmakta zorluk yaşadığı Trabzon’un artık tadını çıkartıyor. Sporcu kimliği ile bilinen Carolina, Trabzon sahilinde ve doğasında spor yaptığı sırada çektiği fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Yönetim ve Karaman memnun

Trabzonspor Yönetimi ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Arjantinli oyuncu Jose Sosa’nın çalışmasından ve performansından oldukça memnun. Yönetim ve Karaman, oyuncunun başarı için ortaya koyduğu mücadeleden ve Trabzonspor’u ve şehri sahiplenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Sosa’nın daha iyi bir görüntü sergileyeceklerine olan inançlarının tam olduğunu belirtiyorlar.