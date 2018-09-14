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Hatem Ben Arfa’ya şok tepki: Hayat kadını olmaktan iyidir
Dünyadan Futbol

Hatem Ben Arfa’ya şok tepki: Hayat kadını olmaktan iyidir

Nice'den ayrılarak Paris Saint Germain'e transfer olan Hatem Ben Arfa, Fransız devinde forma şansı bulamayınca sözleşmesini karşılıklı anlatarak feshetti. Bedelsiz olarak Rennes'e transfer olan Hatem Ben Arfa'ya eski kulübü Nice hakkında söylediklerine taraftardan sert cevap geldi.

14 Eylül 2018 21:21

SKOR DIŞ HABER Fransa’nın yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olması beklenirken bir türlü istikrar yakalamayan Hatem Ben Arfa, Lyon, Marsilya, Newcatle United ve Paris Saint Germain gibi kulüplerde yaşadığı başarısız denemelerden sonra Rennes’e transfer oldu. Kariyerinin en iyi dönemini geçirdiği ve kendisine Paris Saint Germain’in kapılarını açan Nice takımı hakkında söyledikleri ise Hatem Ben Arfa ve taraftarların arasını açtı.

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Bonservis bedeli olmadığı halde eski takımı Nice yerine Rennes’i tercih eden Hatem Ben Arfa, o dönem kendisi ile yapılan bir söyleşide “Nice’e geri gitmek, eski sevgiliye dönmek gibi olurdu” demişti. Bu cümleyi beğenmeyen Nice taraftarları, Fransa Ligue 1’in 5. haftasında Hatem Ben Arfa’ya pankartla tepki gösterdi. Nice ile Rennes arasında oynanan maçta asılan pankart, güzel bir ‘Hoşgeldin’ bekleyen Hatem Ben Arfa’nın beklentilerini boşa çıkarttı.

Hatem Ben Arfa’nın “Eski sevgiliye geri dönmek” cümlesini içlerine sindiremeyen Nice taraftarları, astıkları pankarta “Eski sevgili olmak, hayat kadını olmaktan iyidir” yazarak yıldız futbolcuya cevap verdi. Karşılaşmayı Nice 2-1 kazanırken, Hatem Ben Arfa süre almadı.

Öte yandan bir türlü kendisinden bekleneni veremeyen Hatem Ben Arfa, Nice deplasmanına da Rennes yedek kulübesinde başladı. Hatem Ben Arfa, bir sezon forma giydiği Nice forması altında çıktığı 37 maçta 18 gol atarken, 7 de asist yapmıştı. Nice’deki performansı sonrası Paris Saint Germain’e transfer olan Hatem Ben Arfa, çoğunlukla sonradan oyuna girdiği 32 maçta 4 gol atıp 7 de asist yapmıştı.

Son güncelleme 22:11 | 14 Eylül 2018
hatem ben arfa nice rennes
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