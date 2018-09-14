Giuliano ilk golünü attı… Asist Galatasaray’ın eski yıldızından

SKOR DIŞ HABER Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak 10.5 milyon Euro’ya Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr takımına transfer olan Brezilyalı yıldız Giuliano, yeni takımı ile çıktığı ilk lig maçında golle tanıştı. Kayserispor ve Galatasaray’da forma giymiş olan Nordin Amrabat’ın ortası ile ağları havalandıran Giuliano, attığı golle takımına üç puanı kazandıran isim oldu.
Suudi Arabistan Ligi’nin ikinci haftasında Al-Nassr, sahasında Al Faisaly’yi konuk etti. Fenerbahçe’den ayrılan Giuliano’nun ilk 11’de başladığı, Galatasaray’ın eski yıldızı Amrabat’ın ise 62. dakikada oyuna girdiği maça Al-Nassr iyi başladı. 19. dakikada Yahya Al Shehri, takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Caicedo, 27. dakikada ağları havalandırarak takımı adına eşitliği sağladı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. Maçın son yarım saatine girilirken, Al-Nassr teknik direktörü Daniel Carreno, galibiyet için risk almaya başladı.
Karşılaşmada dakikalar 62’yi gösterdiğinde Amrabat oyuna dahil oldu. Maça girer girmez sağ kanatta topla buluşan Amrabat, ceza sahasına orta yaptı. Orada kendini unutturan Giuliano, topa dokunarak kaleci Mustafa Reda Malayekah’ı avladı. Bu gol ayrıca maçın sonucu belirledi. Al Faisaly’de Igor Rossi Branco, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımının maçı 10 kişi tamamlamasına neden oldu.
Eski Fenerbahçeli Giuliano, yeni takımında ilk golünü attı. Asist Amrabatpic.twitter.com/BcOtti9zHR
— SKOR (@SozcuSkor) 14 Eylül 2018