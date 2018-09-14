Galatasaray Kasımpaşa maçında ortalık karıştı… Emre Akbaba’ya yapılan faul sonrası

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. İlk yarısı golsüz beraberlikle ve centilmence sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ortam bir anda gerildi. Mücadelenin 53. dakikasında Emre Akbaba, sol kanatta topla buluştu. Savunmasına yardım eden İlhan Depe, Emre Akbaba’yı sert bir faulle durdurdu. Emre Akbaba’nın aldığı darbe sonrası yerde kıvrandığını gören Galatasaray futbolcuları, bir anda İlhan Depe’nin üzerine yürüdü.

Galatarasay`da iki isim ilk kez... Fatih Terim`den Ozan Kabak ve Badou Ndiaye kararı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında defansta Serdar Aziz'in yanında genç futbolcu Ozan Kabak'a 11'de şans verdi. Terim ayrıca Badou Ndiaye'yi de ilk kez 11'de görevlendirdi. İlgili Haberi Oku

Garry Rodrigues ve Badou Ndiaye, İlhan Depe’ye yaptığı faul nedeniyle tepki gösterdiler. Daha sonra diğer Galatasaray futbolcuları da olay yerine geldi. Kasımpaşa futbolcularının da olaya karışması ile gerilim bir anda tırmandı. Galatasaray kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera da olay yerine gelerek Kasımpaşa futbolcularını sakinleştirdi.

Hakem, pozisyon sonrası İlhan Depe ve Garry Rodrigues’e sarı kart gösterdi. Yaklaşık iki dakika süren gerginlik sonrası oyun Galatasaray’ın serbest vuruşu ile başladı.

Kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Eren Derdiyok, Galatasaray’ı 55. dakikada 1-0 öne geçiren golü attı. 58 ve 65. dakikalarda Garry Rodrigues, attığı iki golle farkı bir anda üçe çıkardı. Galatasaray böylece 10 dakika içinde bulduğu üç golle rahatladı. Galatasaray, lige dört maçta dört galibiyetle başlayan Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup etti.