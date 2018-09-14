Galatarasay’da iki isim ilk kez… Fatih Terim’den Ozan Kabak ve Badou Ndiaye kararı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasındaki Kasımpaşa karşılaşmasının 11'i belli oldu. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim, defansta sürpriz bir isme görev verdi. 18 yaşındaki Ozan Kabak, Serdar Aziz ile defansın ortasında görev yapacak. Sağ bek bölgesinde de Mariano'nun yerine Martin Linnes oynayacak. Badou Ndiaye de bu sezon ilk kez Paşa karşısında 11'de başlayacak.

Galatasaray`ın Avrupa`daki sponsoru Türk Hava Yolları oldu! Türk Hava Yolları, Galatasaray'ın 2018-2019 sezonundaki Avrupa kupaları maçlarına forma sponsoru oldu. Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, önümüzdeki sezon da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek. İlgili Haberi Oku

Yedek kulübesinde ise İsmail, Mariano, Ahmet, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando, Yunus Akgün, Muğdat Çelik ve Feghouli görev bekleyecek.