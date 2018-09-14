Fenerbahçe’den ‘Mehmetçik Basri’ paylaşımı!

Fenerbahçe Kulübü, 1953-63 yılları arasında sarı lacivertli formayı giyen “Mehmetçik” lakaplı Basri Dirimlili’yi vefatının 21. yılında andı.

Konuyla ilgili sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapılırken Basri Dirimlili’nin geçmişi hakkında bilgi verildi.

İşte o açıklama;

“Fenerbahçemizin formasını 1953-63 yılları arasında giyen Mehmetçik lakaplı Basri Dirimlili’yi vefatının 21. yılında saygıyla anıyoruz.

Bulgaristan’ın Silistre kentinde 1929’da doğan Basri Dirimlili, ailesiyle birlikte 11 yaşındayken Türkiye’ye göç ederek Eskişehir’e yerleşti.

1953-63 ARASINDA FORMAMIZI GİYDİ

Futbola Eskişehir’in İstiklal Kulübü’nde başlayan Basri Dirimlili, daha sonra Eskişehir Demirspor ve Ankara Havagücü takımlarının formasını giydi. Sol bek mevkiinde oynayan Basri Dirimlili, Fenerbahçe formasını giymeye 1953 yılında başladı ve 1963’e kadar çubukluyu çıkarmadı. Fenerbahçe’de oynadığı dönemde 2 İstanbul Ligi ve 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayan Basri Dirimlili hırslı ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. Mehmetçik Basri, 27 kez de A Milli Takımın formasını sırtına geçirdi.

BAŞI DİKİŞLİYKEN KAFA GOLÜ ATTI

Kendisine Mehmetçik lakabı ise 15 Mayıs 1955’te Galatasaray’a karşı oynadığımız Atatürk Kupası maçından sonra verildi. Bu maçta aldığı bir darbe sonucu kanlar içinde kalan, başına üç dikiş atılan ve bandaj sarılan Basri Dirimlili, o zamanki kurallarda oyuncu değiştirme hakkı olmadığı için takımımız 10 kişi kalmasın diye oyuna devam etti. İlerleyen dakikalarda kafayla Galatasaray’a bir de gol atan Basri’nin kanaması yeniden başladı ve baygınlık geçirdi. Kendine gelmesi birkaç dakika süren Basri Dirimlili, oyundan çıkması yönündeki tüm tavsiyelere rağmen Fenerbahçemizi yalnız bırakmadı ve maçı tamamladı. İşte Basri Dirimlili’ye Mehmetçik lakabını kazandıran bu oldu. Önce taraftarlar arasında yayılan bu lakap daha sonra spor basını tarafından da benimsendi

5 KUPALI SEZONDA YARDIMCI ANTRENÖRDÜ

Futbolculuk kariyerinin ardından Feriköy, İstanbulspor, Gaziantepspor, Konyaspor ve Samsunspor’da antrenörlük ve teknik direktörlük yapan Basri Dirimlili, Fenerbahçe’nin Balkan Kupası dahil 5 kupa kazandığı 1967-68 sezonunda da teknik direktörümüz Ignace Molnar’ın yardımcı antrenörü olarak görev aldı.”