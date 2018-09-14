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Fenerbahçe’den Alex’e özel kutlama
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den Alex’e özel kutlama

Fenerbahçe, efsane futbolcusu Alex'in doğum gününü unutmadı. Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Alex'in 41. yaş günü kutlandı.

14 Eylül 2018 17:25

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza’nın 41. yaş gününü kutladı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex! Yüz kere Alex, bin kere Alex! Çubuklu ile bizlere yaşattığın her şey için teşekkürler! Doğum günün kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

14 Eylül 2018 Son dakika... Süper Lig ekipleri 28 kişilik kadroları belirledi! Fenerbahçe`de sürpriz... Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve tüm Süper Lig kulüpleri TFF'ye A takım oyuncu listelerini gönderdi. Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Carlos Kameni ve Berke Özer yer almadı ancak Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer, 21 yaş altında oldukları için TFF talimatları gereği maçlarda forma giyebilecek. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’ye 2004-2005 sezonu başında transfer olan ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Alex de Souza, sarı-lacivertli formayla mücadele ettiği 9 sezonda 344 maça çıkarken, 172 kez gol sevinci yaşamıştı.

Brezilyalı eski futbolcu, 2014 yılının aralık ayında yeşil sahalara veda etmişti.

Son güncelleme 17:26 | 14 Eylül 2018
Alex Fenerbahçe
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