Fenerbahçe’den Alex’e özel kutlama

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza’nın 41. yaş gününü kutladı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex! Yüz kere Alex, bin kere Alex! Çubuklu ile bizlere yaşattığın her şey için teşekkürler! Doğum günün kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe’ye 2004-2005 sezonu başında transfer olan ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Alex de Souza, sarı-lacivertli formayla mücadele ettiği 9 sezonda 344 maça çıkarken, 172 kez gol sevinci yaşamıştı.
Brezilyalı eski futbolcu, 2014 yılının aralık ayında yeşil sahalara veda etmişti.
“Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex! Yüz kere Alex, bin kere Alex!” Çubuklu ile bizlere yaşattığın her şey için teşekkürler! Doğum günün kutlu olsun @Alex10! pic.twitter.com/FIeK1hLy3h
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 14 Eylül 2018