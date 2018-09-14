Dünya Ralli Şampiyonası’nda Türkiye Rallisi başladı!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi’nde seyirci özel etabı gerçekleştirildi. Toplam 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katıldığı organizasyonda, “Turkey” adı verilen şehir içi seyirci özel etabında pilotlar, sürüşlerini tamamladı. Etap için Marmaris Meydanı’ndaki başlangıç noktasına gelen dünyaca ünlü pilotlar, yerli ve yabancı izleyicilerden büyük ilgi gördü. Alanı dolduran sporseverler, pilotları uzun süre ayakta alkışladı. Sürücülerin etapta sergilediği performanslar beğeni topladı.

Etabı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ve şarkıcı Emel Sayın ile bölgede bulunan yerli ve yabancı turistler de takip etti. Seyirci özel etabı, körfez kenarında bulunan tekne ve yatlardan da ilgiyle izlendi.

Özel etabı Mikkelsen kazandı

Hyundai Shell Mobis ekibinden Norveçli Andreas Mikkelsen, 2 kilometrelik özel etapta 2 dakika 3 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Mikkelsen’in 2.5 saniye gerisinde Citroen Total Abu Dabi takımından İrlandalı Craig Breen’in ikinci olduğu etapta, liderin 2.8 saniye arkasında Toyota Gazoo ekibinin Estonyalı pilotu Ott Tanak üçüncü sırayı aldı.