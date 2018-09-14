Cristiano Ronaldo, Paris’te 4 yıldızlı otel açacak

SKOR DIŞ HABERLER / Dünyanın ne çok kazanan sporcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, Fransa’nın başkenti Paris’te otel açacak.

Gauche Nehri yakınında inşa edilecek olan dört yıldızlı otelin 53.4 milyon Pound’a mâl olması bekleniyor. 210 odalı olması beklenen otelin ortaklığında ünlü otel firması Pestana da yer alacak.

Pestana Grubu’nun Fransa’daki 6. oteli olacak ve yatırımın yarısı Cristiano Ronaldo tarafından karşılanacak. Pestana, otelin 2021 yılına hazır olacağını ve “şu anda lisansının ön aşamasında” olduğunu doğruladı.

Proje hakkında konuşan Ronaldo, “Pestana CR7 markasının Paris’te hayata geçirilmesi mükemmel bir fikir. “Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri ve markanın zarafeti ve sofistike mükemmel uyumunu birleştiren bir hedef” ifadelerini kullandı.

Pestana Hotel Group’un Baş Geliştirme Sorumlusu Jose Roquette ise yaptığı açıklamada, “Dünyanın en iyi turistik yerlerinden birinde Pestana CR7 Lifestyle Hotels’in izlerini görmek onur verici olacak” dedi.