SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu
Cristiano Ronaldo, Paris’te 4 yıldızlı otel açacak
Dünyadan Futbol

Cristiano Ronaldo, Paris’te 4 yıldızlı otel açacak

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un forveti Cristiano Ronaldo, Paris'te açılacak yeni otele ortak olmaya hazırlanıyor. Dört yıldızlı ve 210 odalı otelin 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

14 Eylül 2018 11:31

SKOR DIŞ HABERLER  / Dünyanın ne çok kazanan sporcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, Fransa’nın başkenti Paris’te otel açacak.

Gauche Nehri yakınında inşa edilecek olan dört yıldızlı otelin 53.4 milyon Pound’a mâl olması bekleniyor. 210 odalı olması beklenen otelin ortaklığında ünlü otel firması Pestana da yer alacak.

Pestana Grubu’nun Fransa’daki 6. oteli olacak ve yatırımın yarısı Cristiano Ronaldo tarafından karşılanacak. Pestana, otelin 2021 yılına hazır olacağını ve “şu anda lisansının ön aşamasında” olduğunu doğruladı.

Proje hakkında konuşan Ronaldo, “Pestana CR7 markasının Paris’te hayata geçirilmesi mükemmel bir fikir. “Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri ve markanın zarafeti ve sofistike mükemmel uyumunu birleştiren bir hedef” ifadelerini kullandı.

Pestana Hotel Group’un Baş Geliştirme Sorumlusu Jose Roquette ise yaptığı açıklamada, “Dünyanın en iyi turistik yerlerinden birinde Pestana CR7 Lifestyle Hotels’in izlerini görmek onur verici olacak” dedi.

Son güncelleme 11:31 | 14 Eylül 2018
cristiano ronaldo
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor