Galatasaray Kasımpaşa maçı 4-1 sona erdi!

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada, 4 galibiyet alan lider Kasımpaşa, 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan Galatasaray’a konuk oldu. karşılaşma Galatasaray’ın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY KASIMPAŞA CANLI ANLATIM

Maçta ilk ciddi atak 5. dakikada geldi, Galatasaray bu dakikada etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Garry Rodrigues kaleyi yokladı ama top az farkla üstten dışarı çıktı. İlk 15 dakika iki takım da net bir gol pozisyonu bulamadı. Karşılaşma düşük bir tempoda ilerledi. Galatasaray ilk ciddi atağını gole çeviremedi. Rodrigues’in pasında Sinan Gümüş sol çaprazdan içeri girdi, kaleyi görüp sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama yerden giden top, uzak kale direğinin dibinden dışarı çıktı. 32. dakikada Trezeguet’nin şutundan sonra Galatasaray hızlı hücuma çıktı. Savunmanın arkasına atılan topa Eren Derdiyok yetişemedi. İlk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarı gollü başladı. Maçta gol perdesini 55. dakikada Eren Derdiyok açtı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Eren Derdiyok ön direkte topu kontrol etti ve ayağının ucuyla topu ağlara gönderdi! Gol, VAR tarafından faul şüphesiyle incelendi ancak Bülent Yıldırım orta noktayı gösterdi. Dakikalar 58’i gösterdiğinde Galatasaray ikinci golü de buldu! 2 dakika önce 1-0 öne geçen Galatasaray, bu kez Ndiaye’nin pasında topla buluşan Rodrigues’in şutu ve devamında gelen golüyle skoru 2-0’a getirdi. 65. dakikada Rodrigues tekrar sahneye çıktı, Galatasaray farkı açtı! Emre Akbaba’nın pasında topla buluşan Rodrigues, sol çaprazdan mükemmel bir şut gönderdi ve harika bir golle skoru 3-0’a getirdi.

GALATASARAY KASIMPAŞA İLK 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre, Sinan, Rodrigues, Eren

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılışında bugün yani 14 Eylül'de oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçının başlama saati 21.00'e alındı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saatinin 20.00'den 21.00'e alındığı duyuruldu.

29. KEZ MÜCADELE EDECEKLER

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de Paşa rakibini mağlup etti. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı Galatasaray 2-0 kazanırken, Kasımpaşa da evinde 2-1 galip geldi.

GEÇEN SEZON 5 KEZ KARŞILAŞTILAR

İki takım geçtiğimiz sezon da ligin 5. haftasında yine Galatasaray’ın sahasında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Karşılaşmanın gollerini ise transfer döneminde Galatasaray'la yolları ayrılan Bafetimbi Gomis kaydetmişti.

BELHANDA CEZALI

Galatasaray'da Trabzonspor maçında direkt kırmızı kart gören Belhanda 3 maç ceza aldığı için Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı tamamen geçen Serdar Aziz'in ise Ahmet Çalık'ın yerine 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Galatarasay`da iki isim ilk kez... Fatih Terim`den Ozan Kabak ve Badou Ndiaye kararı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında defansta Serdar Aziz'in yanında genç futbolcu Ozan Kabak'a 11'de şans verdi. Terim ayrıca Badou Ndiaye'yi de ilk kez 11'de görevlendirdi. İlgili Haberi Oku

20 GÜNDE 4 MAÇ

Galatasaray Eylül ayının sonuna kadar 3 Süper Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılı takım öncelikle 14 Eylül Cuma günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Cimbom daha sonra sırasıyla 18 Eylül'de Lokomotiv Moskova ile Türk Telekom Stadı'nda 23 Eylül'de Akhisarspor ile yine deplasmanda bu maçtan 5 gün sonra da Türk Telekom Stadı'nda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇI CANLI YAYINLAYAN KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Galatasaray Kasımpaşa maçını canlı izleyebilirler.