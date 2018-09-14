MAÇ SONUCU | Galatasaray Kasımpaşa 4-1

Süper Lig’de Milli aranın ardından başlayan 5.hafta heyecanında ilk maçta Galatasaray evinde ligin lideri Kasımpaşa’yı ağırladı.

4’te 4 yaparak 12 puanla zirvede yer alan Kasımpaşa’yı ikinci yarıda arka arkaya bulduğu gollerle dağıtan Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırarak liderlik koltuğuna oturdu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısında başlayan sağanak yağışla birlikte goller arka arkaya geldi. 55’te Eren Derdiyok’un golüyle 1-0 öne geçen sarı kırmızılılar 3 dakika sonra Rodrigues’le farkı 2’ye çıkardı. 65’te bir kez daha sahneye çıkan Rodrigues müthiş bir golle durumu 3-0’a getirdi.

76’da Kasımpaşa’nın golcüsü Diagne ceza sahası içinde ilk kez 11’de forma şansı bulan 18 yaşındaki Ozan Kabak’ın müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım pozisyonda beyaz noktayı işaret etti. VAR incelemesi sonrası verilen penaltı kararıyla Diagne durumu 3-1 yaptı.

77’de kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Serdar Aziz farkı yeniden 3’e çıkardı ve maçın skorunu belirledi. Oyuna sonradan giren Onyekuru’nun 90+5’te attığı 5. gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonucun ardından puanını 12’ye çıkaran Galatasaray averajla Kasımpaşa’dan liderlik koltuğunu aldı.

18’LİK OZAN KABAK İLK 11’DE!

Fatih Terim, 4-0 mağlup oldukları Trabzonspor karşılaşmasının 11’inde yer alan Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Fernando ve Henry Onyekuru’yu kenara çekti. Terim bu sezon sadece 6-0 biten Alanyaspor maçında 4 dakika oynayan Ozan Kabak’ı ilk 11’e aldı. Ozan Kabak, Kasımpaşa karşısında toplam 17 başarılı defansif aksiyonla (11 uzaklaştırma, 3 top çalma, 3 pas arası) sahanın en iyilerinden biri oldu.