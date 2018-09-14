Beşiktaş’ta Alvaro Negredo bilmecesi!

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Süper Lig'de transfer dönemi bitti ancak Beşiktaş'ın işi bitmedi. Alvaro Negredo'ya Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'dan gelen teklif halen masada.

Yönetim, İspanyol futbolcunun 4.3 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmak için bu satışa sıcak bakıyor. Pazarlıklar devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş ise bu belirsizlik arasında kadro oluşturmaya çalışıyor.

Güneş’in elinde, taraftarın her maç ıslıkladığı, isteksiz Vagner Love ile Avrupa futboluna alışma evresine devam eden tecrübesiz Cyle Larin bulunuyor.

Bir diğer seçenek ise verim alınamayan Mustafa Pektemek.

Bununla birlikte Altınordu maçında dikkat çeken genç yıldız adayı Güven Yalçın, Şenol Güneş'ten şans bulabilir.