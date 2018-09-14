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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan Shinji Kagawa itirafı
Beşiktaş

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan Shinji Kagawa itirafı

Japon medya kuruluşu ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Shinji Kagawa transferiyle ilgili itirafta bulundu.

14 Eylül 2018 13:04

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında transferle ilgili bir itirafta bulundu.

Transfer sezonunda ilgilendikleri Japon oyuncu Kagawa ile ilgili olarak konuşan Fikret Orman, oyuncunun Almanya’dan ayrılmak istemediği için teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Orman, “Kagawa çok önemli bir oyuncu mesela. Oyuncu Almanya’dan ayrılmak istemedi, yoksa biz temas ettik, istedik de ancak oyuncu ve ailesi Almanya’yı bırakmak istemediği için transfer olmadı. Zaman içinde inşallah Japon oyuncularımızı da görmek isteriz. Tabii Beşiktaş’a katkı olmak durumunda” dedi.

14 Eylül 2018 Beşiktaş, Mainichi ile sponsorluk anlaşması imzaladı Beşiktaş, Japonya'nın en köklü basın kuruluşlarından biri olan Mainichi - Sponichi Group ile Global Medya İş Ortaklığı anlaşmasına imza attı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:04 | 14 Eylül 2018
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