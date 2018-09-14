Kulüpler Birliği ve Ali Koç’tan Türk lirası kuralı açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk parasının kıymetini koruma kararı kapsamında, sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesinin futbola yansımasıyla ilgili konuştu. Uzmanların konuyu incelediğini belirten Koç “Bu kural, ilk okuduğumuzda sadece yerli oyuncuları kapsıyor” dedi.

İşte Ali Koç’un açıklamaları: “30 gün içinde dövizle yapılan anlaşmaların TL’ye dönmesi emrediliyor. Bunun futbolcuları da kapsadığını düşünüyorum. İlgili mevzuatta uzman arkadaşlar incelediğinde açıklama yapmak doğru olur ama ilk baktığımızda sadece Türk oyuncuları kapsıyor, yabancıları kapsamıyor.”

YABANCILARIN DÖVİZ CİNSİNDEN MUKAVELELERİ İÇİN KULÜPLER BİRLİĞİ BEKLEMEDE

KULÜPLER Birliği Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kira mukavelelerin döviz değil TL’ye çevirilmesi konusunda, ”Kulüpler Birliği olarak beklemedeyiz. Hukukçularımız konuyu araştırıyor. Bu konuda hükümet ve hukukçularımız bize yol gösterecek” dedi.

Başından beri yerli ve yabancı oyurcularla imzalanan mukavelelerin döviz yerine TL olarak yapılması konusunda 2 görüş bildirdiklerini ve Cumhurbaşkanı’nın yaptığı son açıklamanın yüreklere su serptiğini belirten Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ”Dövizin TL’ye dönüşmesi konusunun yerli ve yabancı oyuncularla yaptığımız mukaveleleri kapsayıp, kapsamadığı konusunda Kulüpler Birliği olarak hukukçularımıza inceletiyoruz. Erken konuşmak ve yorum yapmak doğru olmaz. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman’la da görüştük. Kulüplerin de benzer şekilde başvuruları var. Maliye Bakanlığı alınan kararın neleri kapsadığını bir liste ve tebliğle netleştirecektir. O nedenle hukuki bir konunun 2-3 tarafı var. Kulüpler açısından çok yararlı olur. Ancak, bunun yurtdışındaki yansımaları FIFA ve UEFA tarafından nasıl karşılanır? Kulüpler Birliği olarak önümüzü görmek istiyoruz. Zira, ortada futbolcularla yapılmış anlaşmalar var. Bunların dönüşümü nasıl olur, biraz bekleyip göreceğiz” şeklinde konuştu.