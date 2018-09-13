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Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Tur maçları tamamlandı
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Tur maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları tamamlandı. 37 takım bir üst tura adını yazdırırken yarın yapılacak kura çekimiyle 3. Tur eşleşmeleri belli olacak.

13 Eylül 2018 19:31

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı. Kupada tek maç eleme sistemine göre yapılan ikinci turda, bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Yeni Amasyaspor-Çorum Belediyespor: 1-0

Bartınspor-Çayırovaspor: 2-1

Nazilli Belediyespor-Karşıyaka: 2-0

Bağcılarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-1

Kupada oynanan ikinci tur maçları sonunda tur atlayan 37 takım şöyle:

1461 Trabzon, Pazarspor, Dersim 62, Bitlis Özgüzelderespor, Payasspor, Bozüyük Vitraspor, Bucak Belediye Oğuzhanspor, Anagold 24Erzincanspor, Batman Petrolspor, Siirt İl Özel İdaresi, Van Büyükşehir Belediyespor, Yomraspor, Diyarbekirspor, Kırşehir Belediyespor, Kemerspor 2003, Altındağ Belediyespor, Kilis Belediyespor, Erzin Belediyespor, Karaman Belediyespor, Erbaaspor, Serik Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Yeni Orduspor, Körfezspor, Bergama Belediyespor, Çengelköy Futbol Yatırımları, Maltepespor, Gaziosmanpaşa, Şile Yıldızspor, Esenler Erokspor, Silivrispor, Tire 1922, Kocaelispor, Yeni Amasyaspor, Bartınspor, Nazilli Beldiyespor, Bağcılarspor.

Kupada yarın çekilecek üçüncü tur kuralarıyla eşleşmeler belli olacak. Karşılaşmalar, 25-26 ve 27 Eylül’de oynanacak. 13 Eylül 2018 Süper Lig`de 5. hafta hakemleri açıklandı Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:31 | 13 Eylül 2018
Ziraat Türkiye Kupası
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