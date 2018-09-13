Sporculardan tenis kompleksine tam not

08–15 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Tenis Şampiyonasına katılan 59 erkek, 41 kız sporcu ipi göğüslemek için var gücüyle mücadele ederken izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in spora verdiği önem bir kez daha takdirle karşılandı. Şampiyona ve tenis kompleksi hakkında görüşlerini dile getiren Tenis Antrenörü Umut Alptekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e böylesi muazzam tesisi Türk tenisine kazandırdığı için teşekkür ederek, organizasyonun çok başarılı geçtiğini söyledi.

Alptekin, şunları söyledi: “16 yaş grubunda Türkiye'nin en iyi tenisçileri, Gaziantep gibi güzide bir şehirde toplandı. Çok iyi bir ortamda tenisin içerisinde olmak bizleri mutlu ediyor. Tenis sporu sayesinde Dünya'nın her yerini gezme fırsatı buldum, inanın burası Dünya standartlarında bir tesis. Bir belediyenin böylesi muhteşem bir tesis yapmış olmasını görmek bizleri ayrıca sevindirdi.”

İzmir'den şampiyonaya katılan Semra Aksu da, Türkiye'de tenis turnuvalarına önem verilmediğini bildirerek, “Şampiyona, çok güzel geçiyor, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Profesyonel bir bakışla dizayn edilmiş tesiste kaybetseniz de üzülmezsiniz. Büyük bir şehirde, büyük bir organizasyonda bulunmaktan çok mutluyum” dedi.

Simge Karaosmanoğlu ise, “Kortlar yeni yapılmış, hizmet çok iyi. Bizim yaşımızda 100'ün üzerinde tenis oynayan sporcuların tamamı Gaziantep'e geldi” diye konuştu.