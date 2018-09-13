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Son şampiyon Galatasaray, lider Kasımpaşa’yı ağırlıyor
Kasımpaşa

Son şampiyon Galatasaray, lider Kasımpaşa’yı ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Galatasaray, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezalısı Belhanda maçta forma giyemeyecek

13 Eylül 2018 09:59

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, 5. haftanın açılış maçında yarın lider Kasımpaşa’yı konuk edecek.

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Süper Lig’de geride kalan 4 maçını da kazanan Kasımpaşa liderlik koltuğunda otururken, yaptığı maçlardan 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem rakibine ilk yenilgisini tattırmaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gelecek hafta içinde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Maicon Roque’nin durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

EVİNDE EN SON KASIMPAŞA’YA YENİLDİ

Süper Lig’de sahasında uzun bir yenilmezlik serisine sahip Galatasaray, evinde son mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında yaşadı.

Türk Telekom Stadı’nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa’ya yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 21 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 21 lig maçının 20’sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

Son güncelleme 09:59 | 13 Eylül 2018
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