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Galatasaray – Kasımpaşa maçının saati değiştirildi
Futbol

Galatasaray – Kasımpaşa maçının saati değiştirildi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmanın saati 21.00 olarak değiştirildi.

13 Eylül 2018 17:26

Spor Toto Süper Lig’de yarın oynanacak olan Galatasaray – Kasımpaşa mücadelesinin saati 21.00 olarak değiştirildi. Beşinci haftanın açılış maçı olarak oynanacak olan karşılaşmanın saati daha önce 20.00 olarak belirlenmişti. Değişikliğin sebebi ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

Ligde dört maçta dört galibiyet elde ederek liderlik koltuğuna oturan ve sezona flaş bir giriş yapan Kasımpaşa’nın milli ara öncesinde Trabzonspor’a 4-0 mağlup olan Galatasaray’a konuk olacağı karşılaşmada Bülent Yıldırım düdük çalacak.

13 Eylül 2018 Fatih Terim`den duygusal Metin Oktay paylaşımı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı takımın efsane ismi Metin Oktay'ın 27. ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:59 | 13 Eylül 2018
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