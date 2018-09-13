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Pep Guardiola’nın Barcelona planı!
İngiltere Premier Lig

Pep Guardiola’nın Barcelona planı!

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, kariyerini Barcelona'da bitireceğini açıkladı.

13 Eylül 2018 08:27

Manchester City’nin başına geçen sezon Premier Lig’de şampiyonluk yaşayan Pep Guardiola, kariyer planı hakkında net bir açıklama yaptı.

Barcelona’da 2008-2012 yılları arasında çalışan ve sayısız başarılara imza atan Pep Guardiola, kariyerini Katalan ekibinde tamamlayacağını söyledi.

“KARİYERİMİ BARCELONA’DA BİTİRECEĞİM”

İspanya’da bir radyo programına konuşan Pep Guardiıola, “Kariyerimi başladığım yerde bitireceğim. Kariyerimin son yıllarını Barcelona’nın başında geçirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Barcelona’dan 2012 yılında ayrılan 47 yaşındaki teknik adam, 2013-2016 yılları arasında Bayern Münih’te görev yaptı. Guardiola, 2016’dan beri Manchester City’i çalıştırıyor.

Son güncelleme 08:27 | 13 Eylül 2018
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