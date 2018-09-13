Mohamed Salah’tan Kasımpaşa’nın yıldızı Trezeguet’ye destek mesajı!

Liverpool’un dünyaca ünlü yıldızı Mısırlı golcü Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı’nda birlikte forma giydikleri Kasımpaşa’nın başarılı oyuncusu Trezeguet’ye kişisel sosyal medya hesabından destek verdi.
في انتظارك تفرحنا النهاردة يا تريزي ؟ don't give up pic.twitter.com/1Aafz7jcnN
— Mohamed Salah (@MoSalah) 12 Eylül 2018
Futbolun Süperleri ödül töreninde ödül kazanamayan Mısırlı futbolcunun fotoğrafını paylaşan Liverpool’un yıldızı, ödül töreninin hemen ardından Trezeguet’ye “Vazgeçme” ifadeleriyle bir mesaj gönderdi.