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Mohamed Salah’tan Kasımpaşa’nın yıldızı Trezeguet’ye destek mesajı!
Kasımpaşa

Mohamed Salah’tan Kasımpaşa’nın yıldızı Trezeguet’ye destek mesajı!

Liverpool'un golcüsü Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Trezeguet'ye sosyal medyadan destek mesajı verdi.

13 Eylül 2018 00:39

Liverpool’un dünyaca ünlü yıldızı Mısırlı golcü Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı’nda birlikte forma giydikleri Kasımpaşa’nın başarılı oyuncusu Trezeguet’ye kişisel sosyal medya hesabından destek verdi.

Futbolun Süperleri ödül töreninde ödül kazanamayan Mısırlı futbolcunun fotoğrafını paylaşan Liverpool’un yıldızı, ödül töreninin hemen ardından Trezeguet’ye “Vazgeçme” ifadeleriyle bir mesaj gönderdi.

12 Eylül 2018 Futbolun Süperleri ödül töreninde kapanış mesajı: Ali Koç Bein Sports spikeri ve spor yorumcusu Güntekin Onay, Futbolun Süperleri ödül töreninde kapanış konuşması sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:02 | 13 Eylül 2018
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