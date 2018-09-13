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Manchester City’den 500,5 milyon sterlinlik rekor gelir
İngiltere Premier Lig

Manchester City’den 500,5 milyon sterlinlik rekor gelir

Premier League şampiyonu Manchester City yıllık raporunu açıkladı. Maviler, 2017-2018 sezonunda 500.5 milyon pound gelir elde ederek kulüp rekoru kırdı. City, gelirlerde 500 milyon Pound barajını aşan 5. futbol kulübü oldu.

13 Eylül 2018 21:07

İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City, 2017-2018 sezonunda 500,5 milyon sterlinle rekor gelir elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son 5 yılda yaşanan yüzde 44’lük artış sayesinde 2017-2018 sezonunda elde edilen gelirin 500,5 milyon sterline ulaştığı ve bu rakamın kulüp rekoru olarak kayıtlara geçtiği duyuruldu. Açıklamada, Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City’nin geçen sezonu 10,4 milyon sterlin karla kapattığı da ifade edildi.

Öte yandan Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester United’ın ardından 500 milyon sterlin gelir barajını geçen 5. kulüp oldu. 13 Eylül 2018 Pep Guardiola`nın Barcelona planı! Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, kariyerini Barcelona'da bitireceğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:16 | 13 Eylül 2018
İngiltere Premier League Manchester City
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